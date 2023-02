Ukochana Cristiano Ronaldo znalazła się w tarapatach. Piękna Georgina może ucierpieć za... seksapil, czarna strona wyjazdu do Arabii

To był koszmar: Paryż wciąż nie wierzy w to, co zrobił Kylian Mbappe! Blady strach w PSG

Transfer Cristiano Ronaldo do saudyjskiej ligi odbił się szerokim echem na całym świecie. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii wyjechał do egzotycznej ligi, gdzie ma zarobić nawet 200 milionów euro za sezon! Już wcześniej pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki był w czołówce najbogatszych piłkarzy, ale po przenosinach do Al-Nassr zmiótł pod tym względem konkurencję. Portugalczyk ma już za sobą przeprowadzkę i debiut, a w Arabii Saudyjskiej mieszka jak król. Wedle informacji brytyjskich mediów zabrał ze sobą nie tylko rodzinę, ale całą ekipę, z którą zamieszkał w pierwszych tygodniach w luksusowym hotelu. Dla najbliższych 37-latka przyzwyczajonych do europejskiej kultury przenosiny na Bliski Wschód mogły być trudne. Zwłaszcza dla jego ukochanej Georginy, która przyzwyczaiła do wyrażania siebie poprzez modę.

Ukochana Cristiano Ronaldo znalazła się w tarapatach. Piękna Georgina ucierpi za seksapil?

"Zaleca się, by kobieta w miejscach publicznych nosiła luźne ubrania, które zakrywają ciało do łokcia i kostki" - brzmi zalecenie na stronie Visit Saudi. Tymczasem hiszpańska modelka słynie z tego, że raczej więcej odkrywa niż zasłania. Znakomicie czuje się z głębokim dekoltem i odsłoniętymi nogami, co bulwersuje niektórych Saudyjczyków. Georgina z pewnością bardziej uważa na to, co zakłada w Arabii, jednak w dalszym ciągu nie jest wzorowym przykładem dla innych kobiet, co widać m.in. w jej mediach społecznościowych. Okazuje się, że partnerce Ronaldo grożą za to kary!

Hiszpańska "Marca" dotarła do informacji o karach za niestosowny strój w nowym miejscu zamieszkania "CR7" i jego najbliższych. Za pierwsze takie wykroczenie jest to grzywna w wysokości 100 riali, czyli ok. 25 euro, a za kolejne dwa razy tyle. Takie kwoty z pewnością nie odstraszają jednej z najpopularniejszych WAGs na świecie i ukochanej Ronaldo. W poniższej galerii zobaczysz gorące zdjęcia Georginy Rodriguez:

Sonda Jak oceniasz przejście Cristiano Ronaldo do Al-Nassr? Bardzo dobrze Raczej średnio Bardzo źle Nie mam zdania