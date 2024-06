i Autor: AP PHOTO/MANU FERNANDEZ Carlo Ancelotti

Na Dzikim Zachodzie

Wysadziło nas z siodła, kiedy zobaczyliśmy Carlo Ancelottiego w tej stylizacji. Kevin Costner by się jej nie powstydził

Pięć tygodni temu piłkarze Realu Madryt sięgnęli po trofeum za zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Uczynili to pod przewodnictwem Carlo Ancelottiego. Dla 65-letniego Włocha to był już piąty w karierze szkoleniowej triumf w prestiżowych rozgrywkach, trzeci z „Królewskimi”. Spora grupa jego podopiecznych dziś wciąż ugania się za piłką, albo na EURO w Niemczech, albo na Copa America w USA Sam twórca sukcesu madryckiej drużyny też poleciał za ocean, by tam kroczyć tropem swego… ulubionego serialu!