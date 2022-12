Argentyński bramkarz znowu to zrobił. Ponownie zakpił z rywala, żenujące zachowanie

Po 36 latach Argentyna znów ze złotem

Dla reprezentacji Argentyny triumf w Katarze oznaczał zdobycie trzeciego mistrzostwa świata w historii. Poprzednio „Albicelestes” wygrywali w 1978 i 1986 roku, ostatnie takie wydarzenie miało więc miejsce 36 lat temu. Choć podopieczni Lionela Scaloniego w finale długo byli stroną dominującą, dzięki fenomenalnej postawie Kyliana Mbappe mecz rozstrzygnęli na swoją korzyść dopiero po serii rzutów karnych. 23-letni Francuz w końcówce meczu dwukrotnie trafił do siatki, a w dogrywce zrobił to po raz trzeci. Mbappe zdobył bramkę także podczas serii „jedenastek”, tam jednak zawiedli jego koledzy, którzy dwa razy nie potrafili pokonać Emiliano Martineza. Argentyńczycy uderzali natomiast bezbłędnie, zwyciężając ostatecznie 4:3.

Martinez wbija szpilkę Mbappe

Choć część Francuzów miała wyraźny problem z pogodzeniem się z porażką, to samo można powiedzieć o… Argentyńczykach, którzy nie potrafili w należyty sposób celebrować zwycięstwa. Szczególnie dotyczy to Emiliano Martineza, który kilkukrotnie zdążył „popisać się” niezbyt wysokim ilorazem inteligencji. Najpierw 30-latek po otrzymaniu nagrody dla najlepszego bramkarza MŚ wykonał dość obsceniczny gest, a następnie skupił się na gwiazdorze drużyny rywali – Kylianie Mbappe. Gdy w szatni cała drużyna „Albicelestes” radowała się ze zdobycia tytułu, golkiper przerwał tę zabawę z powodu… minuty ciszy dla Mbappe. To jednak nie był koniec.

Kolejny żenujący spektakl

Martinez najwyraźniej nie mógł zapomnieć o wypowiedzi Kyliana Mbappe, który w jednym z wywiadów powiedział, że futbol w Ameryce Południowej stoi na niższym poziomie niż w Europie. 30-letni bramkarz przy każdej sposobności stara się nabijać z rywala. Kolejną okazję ku temu zwietrzył podczas parady w Argentynie. Liczne zdjęcia pokazuję jak golkiper paraduje z lalką, która ma przyklejoną twarz smutnego Mbappe. Co ciekawe, piłkarz Aston Villi nic nie robił sobie z bliskiej obecności Leo Messiego, który na co dzień występuje z Francuzem w jednej drużynie. Ponadto znamienny jest też fakt, że Martinez tak chętnie wyśmiewa piłkarza, który w finałowym starciu aż czterokrotnie trafiał do jego siatki…

Emiliano Martinez est en train de déraper et de manquer cruellement de classe. Au lieu de savourer sa victoire en coupe du monde, la gardien argentin a décidé de parader sur le bus avec une peluche portant la tête de Mbappé. Tout cela juste à côté de Lionel Messi, c’est MINABLE ! pic.twitter.com/brzE5QmiNR— La Source Parisienne (@lasource75006) December 20, 2022