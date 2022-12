Światowy gigant oddał hołd Leo Messiemu. To zdjęcie mówi wszystko, debata zakończona

Upragnione mistrzostwo świata

Dla Leo Messiego turniej w Katarze był najprawdopodobniej ostatnią okazją do zdobycia tytułu mistrza świata. W przeszłości Argentyńczyk próbował czterokrotnie, każda z tych prób kończyła się jednak fiaskiem. Najbliżej było w 2014 roku, ale „Albicelestes” w finale ulegli po dogrywce Niemcom 0:1. W Katarze – pomimo fatalnej inauguracji – piłkarze z Ameryki Południowej zdołali jednak sięgnąć wreszcie po pierwszy od 1986 roku tytuł mistrzowski. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że sukces ten byłby niemożliwy gdyby nie Messi. 35-latek w 7 meczach zdobył 7 bramek i dorzucił do nich 3 asysty, zasłużenie zgarniając nagrodę MVP turnieju.

Wyjątkowy hołd

Nic dziwnego, że na filigranowego Argentyńczyka po niedzielnym finale zewsząd zaczęły spływać pochwały. Hołd Messiemu postanowił oddać Adidas – producent odzieży sportowej, z którym na co dzień piłkarz związany jest z kontraktem. Trzeba jednak przyznać, że hołd oddany 35-latkowi przez jego sponsora był dość niecodzienny. Na profilach Adidasa w mediach społecznościowych pojawiło się bowiem zdjęcie… kozy. „Mówiłem wam” – głosił napis na fotce. Jest to oczywiście swoista gra słów. Koza w języku angielskim brzmi bowiem „goat”, ale jednocześnie jest to również skrót „greatest of all time” (najlepszy w historii – red.). „Koniec debaty” – mogliśmy natomiast przeczytać w poście. Jest to wyraźny sygnał, że w Adidasie nie mają już najmniejszych wątpliwości – Messi wyraźnie „odjechał” Cristiano Ronaldo, bezapelacyjnie stając się najlepszym piłkarzem w historii.

