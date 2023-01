i Autor: AP Cristiano Ronaldo

fortuna na stole

Saudyjczycy chcą wykorzystać Cristiano Ronaldo za grubą kasę! Misterny plan wyszedł na jaw, do tego tak naprawdę potrzebują CR7

Waldemar Kowalski 21:56

Kiedy Cristiano Ronaldo przechodził do saudyjskiego Al-Nassr, chwilę tę obserwował cały piłkarski świat, komentując ruch Portugalczyka oraz pieniądze, jakie ma otrzymać za grę w nowych barwach. Okazuje się jednak, że to nie koniec, bo Saudyjczycy mają kolejny pomysł na to, jak wykorzystać ikonę futbolu i chcą zapłacić mu za to chore pieniądze.