Gwiazdor Barcelony podjął bardzo trudną decyzję. To koniec, więcej nie obejrzymy go w tych barwach

Co za ujęcie!

Ogromne mundialowe rozczarowanie

Choć mało kto stawiał Hiszpanów w roli faworytów do złotych medali, mimo wszystko byli oni rozpatrywani w kontekście miejsca na podium. Tymczasem fakty są takie, że „La Furia Roja” w Katarze triumfowała jedynie na inaugurację, gromiąc 7:0 Kostarykę. Następnie przyszedł remis 1:1 z Niemcami oraz nieoczekiwana porażka z Japonią (1:2), która sprawiła, że podopieczni Luisa Enrique wyszli z grupy z drugiego miejsca. Pojawiały się nawet głosy, że było to celowe działanie, pozwalające uniknąć w kolejnej rundzie gry przeciwko Chorwacji. Jeśli tak, był to plan wybitnie nieudany. Hiszpanie zmierzyli się bowiem z Marokiem i – po bezbramkowym remisie – ulegli rywalowi w rzutach karnych, sensacyjnie żegnając się z turniejem już na etapie 1/8 finału.

Michał Listkiewicz zdradził rodzinną tajemnicę. Mówi o dużym zaskoczeniu, zupełnie tego nie ukrywa

Odejście Luisa Enrique stanowiło jedynie początek?

Kilka dni po odpadnięciu Hiszpanów z mundialu tamtejsza federacja poinformowała, że Luis Enrique przestał pełnić funkcję selekcjonera, a jego miejsce zajął Luis de la Fuente. Jak się jednak okazuje, odejście 52-latka stanowiło jedynie pierwszy etap procesu zmian w kadrze. W piątek za pomocą Instagrama decyzję o zakończeniu reprezentacyjnej kariery ogłosił wieloletni filar „La Furia Roja” – Sergio Busquets. „Pragnę ogłosić, że po prawie 15 latach i 143 rozegranych meczach nadszedł czas pożegnania z reprezentacją. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które towarzyszyły mi w tej długiej drodze. Od Vicente'a del Bosque, który dał mi szansę na zaliczenie debiutu, po Luisa Enrique za sprawienie, że cieszyłem się grą w kadrze do ostatniej sekundy. Dziękuję również Julenowi Lopeteguiemu, Fernando Hierro i Robertowi Moreno za zaufanie, a także całemu sztabowi. I oczywiście każdemu z moich kolegów z drużyny, z którymi walczyłem o to, aby zabrać drużynę tam, gdzie na to zasługiwała, z mniejszym lub większym sukcesem, ale zawsze dając z siebie wszystko i z największą dumą” – napisał 34-latek.

Czy Szymon Marciniak otrzyma medal za finał mistrzostw świata? Znamy odpowiedź!

Sergio Busquets – przebieg kariery

Sergio Busquets jest wychowankiem klubu CD Badia del Valles. Do Barcelony trafił dopiero w wieku 17 lat, ale stosunkowo szybko udało mu się przebić do pierwszego zespołu, którego z czasem stał się fundamentalną częścią. Defensywny pomocnik barwy „Blaugrany” reprezentuje po dziś dzień, a jego dotychczasowy bilans to 696 występów i 18 bramek. 34-letni zawodnik przez lata stanowił także o sile narodowej reprezentacji, dla której zagrał w 143 meczach i strzelił 2 gole. Wraz z „La Furia Roja” zdobywał mistrzostwo świata w RPA (2012) oraz mistrzostwo Europy w Polsce i na Ukrainie (2012).

Sonda Czy FC Barcelona wygra Ligę Europy w sezonie 2022/23? Tak Nie Trudno powiedzieć