Jaka przyszłość czeka Czesława Michniewicza? Były reprezentant Polski zabrał głos

Kadra zakończyła udział w mundialu. Tymczasem rozpętała się medialna burza związana z premiami dla zawodników. Poza tym po meczu z Francją liderzy drużyny Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński wyrazili niezadowolenie ze stylu gry kadry w finałach. Czy selekcjoner Michniewicz dalej będzie pracował z kadrą? - Odnosząc się do tego, co się wydarzyło zaraz po meczu, to myślę, że będzie duża pytań na temat jego dalszej pracy z kadrą - powiedział Paweł Golański w rozmowie z naszym portalem. - W PZPN będą się nad tym zastanawiać. Piłkarze wyszli z informacją, że nie bardzo to widzą. Teraz trzeba się zastanowić, czy prezes Cezary Kulesza jest w stanie to załagodzić. Musi porozmawiać z piłkarzami, aby usłyszeć ich stanowisko. Chemia między piłkarzami i trenerem jest najważniejsza. Jeśli będą mu ufać, to wyniki zawsze będą lepsze. Jeżeli nie będą myśleć tak jak on, to rodzi się duży problem. To właśnie specyfika pracy w roli selekcjonera. Trzeba być dobrym psychologiem, mieć drużynę pod kontrolą. Autorytet, który trener będzie miał u piłkarzy, będzie kluczem całej sytuacji. Po to, aby nie było właśnie takich dywagacji na temat taktyki i ustawienia zespołu na boisku - przyznał.

Były kadrowicz chciałby wiedzieć, czy pod rządami Michniewicza kadra zmieni styl na eliminacje EURO 2024. Tylko, czy prezes Cezary Kulesza przedłuży ze szkoleniowcem umowę? - Chciałbym usłyszeć, jaki trener Michniewicz ma pomysł na grę reprezentacji - zaznaczył były obrońca drużyny narodowej. - To jest niezwykle ważne. Czy w ogóle widzi problem? Jeśli nie widzi i powie: dalej będziemy tak grać, to prezes Kulesza musi się zastanowić, czy chce tę współpracę kontynuować. Chyba, że selekcjoner wytłumaczy, że taka gra na mundialu była po to, aby wyjść z grupy. Cierpieliśmy, ale wiedzieliśmy, że tak może być. Wtedy OK. Jednak jeśli selekcjoner w takim stylu będzie chciał grać w eliminacjach EURO to już jest to zastanawiające - tłumaczył Golański.