Jej gorące zdjęcia oglądały miliony kibiców na całym świecie. Miss mundialu nadal rozbraja pięknem, gorące ujęcie

Ivana Knoll nie przestaje zadziwiać kibiców swoim wielkim pięknem. Gwiazda modelingu, o której zrobiło się bardzo głośno przy okazji mistrzostw świata w Katarze, nadal publikuje swoje zdjęcia i trzeba przyznać, że nadal jest niezwykle zjawiskową pięknością! Zdjęcie "miss mundialu" potrafi rozpalić wyobraźnię i pokazuje, jak pięknie wygląda gwiazda. Obok takich fotografii bardzo ciężko przejść obojętnie!

Ivana Knoll pokazuje gorące zdjęcie. Miss mundialu nadal powala pięknem

Chorwacka modelka zasłynęła w dużej mierze ze swojego udziału w mistrzostwach świata w Katarze, gdzie z trybun oglądała starcia reprezentacji swojego kraju. Wtedy to została wybrana miss całej imprezy. Fani zaczęli obserwować ją na mediach społecznościowych, a sama modelka nigdy nie zapomniała o miłośnikach i publikowała wyjątkowo gorące zdjęcia. Trzeba przyznać, że ostatnim razem Knoll przebiła samą siebie i zamieściła tak gorące zdjęcie, od którego moga topnieć lodowce. Jak widać, mimo że o gwieździe mundialu w Katarze nie pisze się juz tak często, to ona nadal jest bardzo aktywna i pewnym jest to, że jeszcze nie raz zaskoczy nas swoim pięknem.