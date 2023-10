Kiedy Cristiano Ronaldo zakończy karierę? Ujawniono jego plany, nie do uwierzenia!

Co za zdjęcia!

Ronaldo od stycznia tego roku jest piłkarzem Al-Nassr, który w poprzednim sezonie zdobył wicemistrzostwo Arabii Saudyjskiej. Dziennikarz z tego kraju Ali Al-Harbi, za pośrednictwem portalu X poinformował o planach znakomitego Portugalczyka. Przed wylotem na najbliższe mecze reprezentacji w eliminacjach Euro, Ronaldo miał rozmawiać z właścicielami Al-Nassr o swojej przyszłości. Miałby on przedłużyć umowę z saudyjskim klubem do 2027 roku, a więc o dwa lata. Obecny kontrakt obowiązuje bowiem do czerwca 2025 roku. Przedłużenie umowy wiąże się z tym, że Ronaldo chciałby zagrać w najbliższych mistrzostwach świata, które odbędą się w Ameryce Północnej i Meksyku w 2026 roku.

Portugalski gwiazdor będzie miał wówczas skończone 41 lat, ale liczy, że wciąż będzie w formie i przydatny reprezentacji. Wynika z tego jednocześnie, że Al-Nassr będzie ostatnim klubem w jego karierze. Ronaldo pięć razy wygrywał Ligę Mistrzów - cztery razy z Realem Madryt oraz z Manchesterem United. Pięciokrotnie był zdobywcą „Złotej Piłki” przyznawaną przez „France Football”. Z reprezentacją Portugalii został mistrzem Europy w 2016 roku, a niedawno zaliczył 201. mecz w barwach narodowych. Zdobył w nich 123 bramki.

