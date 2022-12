Kolejny absurdalny pomysł prezydenta FIFA?! Sensacyjne doniesienia, to byłaby kropla, która przeleje czarę goryczy

Takich słów o Szymonie Marciniaku się nie spodziewaliście! Ale ten facet zna go już prawie ćwierć wieku [ROZMOWA SE]

Jeszcze przed rozpoczęciem katarskiego mundialu wiele było głosów krytykujących organizatora. Oponenci zwracali uwagę na fakt, że w Katarze łamane są prawa człowieka, a przy budowie stadionów życie straciło tysiące pracowników. Wysoki poziom turnieju oraz ogromne emocje towarzyszące decydującym meczom sprawiły, że głosy krytyki nieco ucichły. Wygląda jednak na to, że Gianni Infantino wyznaje zasadę, w myśl której życie nie znosi próżni. Wg najnowszych doniesień medialnych prezydent FIFA w najbliższym czasie będzie forsował rozgrywanie mundialu co trzy lata!

Mundial częściej niż do tej pory?

Powyższe, niewątpliwe sensacyjne doniesienia jako pierwsze podało „Daily Mail”. Wg angielskich dziennikarzy Szwajcar jest wielkim fanem częstszego rozgrywania mistrzostw świata, gdyż to pozwoliłoby rzekomo odciążyć nieco piłkarzy i dało przestrzeń na organizację innych turniejów pod egidą FIFA lub UEFA m.in. Klubowych Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że jest to kolejna próba napchania portfela przez sternika światowej federacji. Co ciekawe, pomysł Infantino popierają federacje azjatyckie oraz afrykańskie. Jak można było się tego spodziewać, przeciwni są przedstawiciele krajów europejskich oraz południowoamerykańskich. Nie ma wątpliwości, że przed Infantino piekielnie trudne zadanie.

Kim jest Gianni Infantino?

Gianni Infantino urodził się 23 marca 1970 roku w szwajcarskim Brig. W przeszłości przez wiele lat działał w strukturach UEFA. Tak naprawdę jego przygoda z FIFA rozpoczęła się w październiku 2015 roku, gdy otrzymał poparcie Komitetu Wykonawczego UEFA, co z powodowało zgłoszenia swojej kandydatury w walce o stołek prezydenta światowej federacji. Misja ta zakończyła się sukcesem, w lutym 2016 roku Szwajcar został wybrany nowym prezydentem FIFA. Zastąpił na tym stanowisku swojego rodaka, Seppa Blattera. Dziś wiemy już, że 52-latek pozostanie na stanowisku jeszcze przez dłuższy czas. Niedawno został bowiem wybrany na kolejną kadencję.

