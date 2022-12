Leo Messi z kolejnym rekordem! Osiągnął niesamowity wynik, pozostawił w tyle poważnego rywala

Argentyna wreszcie zwycięska

Choć Argentyńczyków od początku wymieniano w gronie faworytów do zdobycia w Katarze tytułu mistrza świata, początek był dla nich ekstremalnie trudny. Podopieczni Lionela Scaloniego pozbierali się jednak po wpadce z Arabią Saudyjską (1:2) i dzięki zwycięstwom nad Meksykiem (2:0) oraz Polską (2:0) awansowali z grupy C z pierwszego miejsca. W fazie pucharowej „Albicelestes” także eliminowali kolejne przeszkody: Australię (2:1), Holandię (2:2, k. 4:3) oraz Chorwację (3:0). W finale rywalem Messiego i spółki była Francja, która po kapitalnym meczu musiała uznać wyższość rywala. W regulaminowym czasie gry mieliśmy remis 2:2, podczas dogrywki obie drużyny strzeliły jeszcze po bramce, w rzutach karnych lepsi okazali się jednak Argentyńczycy, którzy wygrali 4:2. Dla drużyny z Ameryki Południowej był to pierwszy taki tytuł od 1986 roku.

Messi przed… jajkiem

Niewątpliwie nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie Leo Messi. 35-latek zdobył w trakcie całego turnieju aż 7 bramek, dokładając do tego 3 asysty i zasłużenie zgarniając nagrodę dla MVP turnieju. Piłkarz występujący na co dzień w PSG pobił zresztą także jeden z rekordów, tym razem nie do końca piłkarski. Okazuje się bowiem, że żadne zdjęcie w historii Instagrama nie uzyskało więcej polubieni niż to, które Messi zamieścił na swoim profilu po niedzielnym finale. W tej chwili ma ono już ponad 65 mln lajków, dzięki czemu zdetronizowało w tej klasyfikacji… jajko. Zdjęcie użytkownika „World Record Egg” pozostało wyraźnie w tyle, mając „jedynie” nieco ponad 57 mln serduszek. Choć zapewne nie o takie rekordy chodziło w pierwszej kolejności legendarnemu Argentyńczykowi, z pewnością jest to ciekawostka godna odnotowania.

Leo Messi – przebieg kariery reprezentacyjnej

Choć Leo Messi jest prawdziwą legendą reprezentacji Argentyny, bardzo długo musiał czekać na odniesienie wraz z nią wielkich sukcesów. Dopiero przed rokiem udało mu się zatriumfować w Copa America, a w ostatnich dniach dołożył do tego upragniony triumf w mistrzostwach świata. 35-letni zawodnik ma na swoim koncie także złoty medal olimpijski (Pekin 2008), ale jest to turniej przeznaczony w dużej mierze dla zawodników do lat 23. Indywidualny dorobek Messiego w barwach narodowych to 172 mecze i 98 zdobytych bramek.