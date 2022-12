Reprezentant Polski okrutnie skrzywdzony. Był bohaterem kadry na mundialu, a tak go potraktowano

Na temat gry reprezentacji Polski na turnieju w Katarze powiedziano i napisano już bardzo dużo. Statystyki są nieubłagane i o ile należy przyznać, że Polacy mieli niezłą skuteczność goli do oddanych strzałów, to tak chwalona defensywna nie była jednak tak bardzo szczelna. Przede wszystkim w wielu sytuacjach ratował Polaków świetnie dysponowany Wojciech Szczęsny. Nie można jednak całkiem zrzucać winy na obrońców, że dopuszczali do wielu strzałów, bo drużyna broni się także posiadając piłkę (czym siłą rzeczy nie pozwala na oddanie strzału przez rywala), czy przechwytując ją od przeciwnika jeszcze w środku pola lub na jego połowie. Ostatecznie, mimo że defensywa Polaków nie była najlepsza, to na wyróżnienie z pewnością zasłużyć Bartosz Bereszyński, który świetnie poradził sobie na lewej stronie, choć nominalnie występuje na prawej. Jednakże całkiem innego zdania jest portal Sofascore, który dał Bereszyńskiego... do najgorszej jedenastki turnieju!

Dwóch Polaków w najgorszej jedenastce turnieju, a jednego lada moment czeka wielki transfer

Portal sofascore.com jest jednak specyficzny, opiera się on bowiem o statystyki, a jak wiadomo, nie oddają one w pełni obrazu tego, co się dzieje na boisku. Gdyby tak było, to Bartosz Bereszyński nie byłby na ostatniej prostej transferu do Napoli, czyli lidera Serie A. Oczywiście, obrońca Sampdorii już wcześniej był na celowniku Romy czy Interu, ale właśnie udany mundial pchnął mocniejsze włoskie kluby do bardziej wytężonych starań o Polaka.

Na Sofascore natomiast wyciągnięto średnią z ocen, jakie każdy piłkarz otrzymywał za dany mecz i wg statystyk Bartosz Bereszyński zasłużył tylko na 6,42 (w 10-stopniowej skali). Drugim Polakiem, który trafił do najgorszej jedenastki tego portalu jest Kamil Glik ze średnią 6,63. Warto dodać, że w zespole najsłabszych piłkarzy znalazł się m.in. Cristiano Ronaldo, Lautaro Martinez, Edouard Mendy czy Sergino Dest.

Najgorsza jedenastka MŚ w Katarze według sofascore.com:

Edouard Mendy (Senegal) - Sergino Dest (USA), Kamil Glik (Polska), Abdou Diallo (Senegal), Bartosz Bereszyński (Polska) - Mathew Leckie (Australia), In-beom Hwang (Korea Południowa), Jackson Irvine (Australia), Ruben Vargas (Szwajcaria) - Cristiano Ronaldo (Portugalia), Lautaro Martinez (Argentyna).