Mamed Khalidov zmierzy się z Don Kasjo? Komentarz nie pozostawia wątpliwości, zaskakujące zdanie

Mamed Khalidov postanowił powiedzieć o dość ciekawej kwestii, jaką jest potencjalne starcie z Donem Kasjo. Mistrz sztuk walki i legendarny zawodnik KSW, która szykuje się do starcia z Mariuszem Pudzianowskim, stwierdził, że docenia klasę Kasjusza Życińskiego i widzi w nim dobrego boksera. Czy taki pojedynek miałby szansę realizacji?

Mamed Khalidov kontra Don Kasjo? To mogłoby być hitem, legenda KSW zabrała głos

Khalidov w rozmowie z Michałem Rogozińskim stwierdził, że o ile nie chciałby walczyć na galach freak-fight, o tyle ma dobre zdanie o Don Kasjo, którego walki widział. Czy wypowiedź da szanse na hitowe starcie?

- On chyba ma dużo walk amatorskich, ale to jest bardzo dobry pięściarz. Nie powiem, że go nie znam, widziałem go. Widziałem walkę z Marcinem Wrzoskiem i Normanem Parke. Wyglądał jak prawdziwy pięściarz - powiedział Mamed Khalidov.

Co ciekawe, sam Don Kasjo wyrażał swego czasu wielką chęć, aby zmierzyć się z obecnym rywalem Khalidova, Mariuszem Pudzianowskim, jednak "Pudzian" zaprzeczył takiej możliwości.

- Nieeeee. Ja chce sprawdzić się w wyciskaniu sztangi. Nie? Ok, przysiad? Nie? Ok, na barki sztanga? Nie? Ok, przerzucanie opony lub kule. Też nie. MMA bez rękawic, tylko owijki? Też nie. Ok, to zapasy same, mniej boli wtedy. Ok, jak wygra ze mną w spacerze farmera - walizki 100 kg na odległość. Będę boksował, choć nie umiem boksować - mówił Pudzianowski.