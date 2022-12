Mateusz Borek wprost o postawie Czesława Michniewicza. Znany komentator zwrócił uwagę na jedną rzecz

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Mistrzostwa świata w Katarze wchodzą w decydującą fazę. Osiem najlepszych zespołów rozpoczyna walkę o awans do półfinału. W tej grupie nie ma niestety reprezentacji Polski, która po awansie do fazy pucharowej z drugiego miejsca, trafiła na obrońców tytułu - Francję. "Trójkolorowi" na początku spotkania nie byli w stanie pokonać Wojciecha Szczęsnego, jednak później dokonał tego Olivier Giroud, a następnie dwukrotnie lepszy od polskiego bramkarza okazał się Kylian Mbappe. "Biało-Czerwoni" strzelili honorową bramkę w doliczonym czasie gry, wówczas rzut karny wykorzystał Robert Lewandowski.

Mateusz Borek wprost o postawie Czesława Michniewicza. Wszystko zależy od prezesa PZPN

Michniewicz został zapytany w programie "Halo Katar" na antenie "TVP Sport", czy jest jakaś klauzula w jego kontrakcie. - Pan wie wszystko. Czy on wygasa? Nie ma czegoś takiego jak siedem dni w moim kontrakcie. To tylko potwierdzenie słów, które Pan tu na różne sposoby stara się cytować. Dużo jest nieprawdy, a ja chcę to wyjaśnić, rozmawiać o faktach. Mój kontrakt obowiązuje do 31 grudnia i tyle. Pan wie tyle samo co ja i koniec. Prezes może przedłużyć mój kontrakt, bo jest moim szefem. Nie było żadnych klauzuli. Czy zostanę? Chciałbym, a Pan? - przekazał selekcjoner.

Komentator "TVP Sport" - Mateusz Borek, wypowiedział się na temat postawy selekcjonera reprezentacji Polski. - Trener Michniewicz wyglądał mi na człowieka lekko zrezygnowanego, pogodzonego z tym, co się może wydarzyć za kilka tygodni. Cały czas mam w głowie pewną ciągłość funkcjonowania trenera. Michniewicz dostał kilka zadań od prezesa. Wygrał trudny mecz barażowy, awansował, pojechaliśmy na mundial. Zainteresowanie turniejem było większe, federacja zarobiła pieniądze za awans i wyjście z grupy (...) Jesteśmy strasznie niecierpliwi, nam będzie ciężko zbudować coś na dłuższą metę, jak będziemy ciągle zmieniać trenerów - stwierdził na antenie Borek.

Jeden z założycieli "Kanału Sportowego" odniósł się do spraw pozasportowych, które dotyczą Michniewicza. - Spojrzenie na Michniewicza jest bardzo mocno związane z tym, co się wydarzyło dookoła. Zastanawiam się, czy trener, jego piłkarze i kibic mógłby się cieszyć reprezentacją. Ta drużyna powinna być kochana, a dużo niepotrzebnych rzeczy się wydarzyło. Za dużo zostało powiedziane - podsumował komentator.

