Jakie MECZE DZISIAJ niedziela Mundial 11 grudnia 2022 Kto dzisiaj gra w Katarze w niedzielę? 11.12 to na mundialu dzień przerwy!

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Jakie mecze dzisiaj na mundialu? W fazie grupowej MŚ w Katarze mecze można było oglądać każdego dnia - nawet po cztery dziennie. Potem jednak były dwa dni przerwy, a po emocjonujących ćwierćfinałach znów czeka nas odpoczynek od piłkarskich spektakli i emocji. Niedziela 11 grudnia 2022 to dzień przerwy. Następnego dnia też nie będzie meczów, a potem będziemy mogli już emocjonować się wielkimi hitami w 1/2 finału MŚ: Chorwacja - Argentyna i Maroko - Francja. Poniżej terminarz:

wtorek, 13 grudnia

1/2 finału: Chorwacja - Argentyna, godz. 20 TVP 1

środa, 14 grudnia

1/2 finału: Maroko - Francja, godz. 20 TVP 1

Mecz Chorwacja - Argentyna to pierwszy półfinał i zostanie rozegrany we wtorek o godzinie 20 polskiego czasu. Chorwaci to wicemistrzowie świata i pokazali klasę, ogrywając w 1/4 finału Brazylię, głównego faworyta bukmacherów do złota. Po golu Neymara wydawało się, że Brazylijczycy dopną swego, ale reprezentacja Chorwacji doprowadziła do dogrywki, a potem jej piłkarze znów przypomnieli, że jest specjalistami od rzutów karnych. Zimną krew w konkursie jedenastek zachowali też Argentyńczycy. Leo Messi i jego koledzy po niesamowicie dramatycznej bitwie wyeliminowali Holandię. Po 90 minutach było 2:2, a w karnych zespół Oranje zderzył się ze ścianą w postaci bramkarza Emiliana Martineza. PONIŻEJ PLAN TRANSMISJI DO KOŃCA MUNDIALU I OBSADA KOMENTATORÓW

Mecz Maroko - Francja to drugi półfinał i zostanie rozegrany w środę o godzinie 20 polskiego czasu. Reprezentacja Maroka sprawiła kolejną sensację, pokonując 1:0 Portugalię. Po ostatnim gwizdku słynny Cristiano Ronaldo płakał jak dziecko, idąc smętnie do szatni, a wściekła Georgina Rodgriguez uderzyła w portugalskiego selekcjonera Fernando Santosa. Piłkarze z północnej Afryki na tym mundialu stracili zaledwie jedną bramkę i teraz też byli jak mur, zatrzymując portugalskie ataki. Przed rewelacyjnymi Marokańczykami mecz z mistrzami świata. Francja po dramatycznym spotkaniu pokonała 2:1 Anglię. Bohaterem był Olivier Giroud, strzelec zwycięskiej bramki. Zawiódł Harry Kane, który w końcówce fatalnie spudłował, wykonując rzut karny.

