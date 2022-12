MECZE DZISIAJ poniedziałek 12 grudnia 2022 Mundial Kto dzisiaj gra wieczorem na mundialu 12.12 to w Katarze dzień przerwy!

Spis treści

Dla kibiców, którzy już nie mogą się doczekać półfinałów mistrzostw świata, mamy kiepskie wiadomości. Niestety poniedziałek 12 grudnia 2022 to kolejny dzień przerwy na mundialu. Do zakończenia MŚ w Katarze zostały już tylko cztery mecze. Jutro pierwszy półfinał czyli Chorwacja - Argentyna, następnego dnia drugi półfinał Maroko - Francja. Później już mecz o trzecie miejsce i na koniec wielki finał. Bukmacherzy największe szanse na złoto dają teraz Francji i Argentynie. Czy właśnie taki będzie finał mundialu w Katarze? Poniżej terminarz mistrzostw świata (godziny wg czasu polskiego):

wtorek 13 grudnia

1/2 finału: Chorwacja - Argentyna, godz. 20 TVP 1

środa 14 grudnia

1/2 finału: Maroko - Francja, godz. 20 TVP 1

sobota 17 grudnia

Mecz o 3. miejsce, godz. 16 TVP 1

niedziela, 18 grudnia

Finał, godz. 16 TVP 1

Mecz Chorwacja - Argentyna to pierwszy mecz w 1/2 finału i zostanie rozegrany we wtorek o godzinie 20 polskiego czasu. Skazywani przez wielu na pożarcie Chorwaci nie pękli przed Brazylią, eliminując w ćwierćfinale głównego faworyta bukmacherów do złota. Po pięknym golu Neymara wydawało się, że wicemistrzowie świata odpadną, ale reprezentacja Chorwacji pokazała ogromną siłę mentalną, doprowadzając do dogrywki, a potem jej piłkarze znów przypomnieli, że są specjalistami od rzutów karnych. Zimną krew w konkursie jedenastek zachowali też Argentyńczycy. Leo Messi i jego koledzy po niesamowicie dramatycznej bitwie wyrzucili za burtę mundialu Holandię. Po 90 minutach było 2:2, a w karnych zespół Oranje zderzył się ze ścianą w postaci bramkarza Emiliana Martineza. To była brudna wojna pełna chamskich prowokacji i brutalnych fauli. Kiedy Lautaro Martinez wykorzystał ostatni rzut karny, dając awans Albiceleste, zwycięzcy dosłownie zaśmiali się załamanym Holendrom w twarz. Chwilę później zaczęła się kolejna gwałtowna szamotanina, a wściekły mimo triumfu Leo Messi starł się z trenerem Louisem van Gaalem. – Już przed meczem nas prowokował i wygadywał głupie rzeczy. Nie okazał nam szacunku – tłumaczył potem Messi, któremu puściły nerwy również w czasie telewizyjnego wywiadu na żywo.

Mecz Maroko - Francja to drugi mecz w 1/2 finału i zostanie rozegrany w środę o godzinie 20 polskiego czasu. Reprezentacja Maroka typowana była na czarnego konia i rzeczywiście idzie jak burza. Doskonale zorganizowani w defensywie Marokańczycy sprawili kolejną sensację, ogrywając 1:0 Portugalię. Po ostatnim gwizdku słynny Cristiano Ronaldo płakał jak dziecko, idąc smętnie do szatni, a wściekła Georgina Rodgriguez uderzyła w selekcjonera Fernando Santosa. Piłkarze z północnej Afryki na tym mundialu stracili zaledwie jedną bramkę i teraz też byli jak mur, zatrzymując portugalskie ataki. Brawo dla nich, ale szkoda, że po kolejnych sukcesach Marokańczyków ich pseudokibice w szale demolują kolejne europejskie miasta. Po Brukseli teraz niszczyli centrum Paryża. Przed rewelacyjnymi Marokańczykami mecz z Francją czyli mistrzami świata. Trójkolorowi po dramatycznym spotkaniu pokonali 2:1 Anglię. Kylian Mbappe tym razem do siatki nie trafił, a bohaterem był Olivier Giroud, strzelec zwycięskiej bramki. Zawiódł Harry Kane, który w końcówce fatalnie spudłował, wykonując rzut karny.

Sonda Kto zostanie mistrzem świata? Francja Argentyna Chorwacja Maroko