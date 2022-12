Neymar goni rekordy. Do wyrównania wyniku Pelego brakuje mu jednego gola!

Neymar w 13. minucie podszedł do rzutu karnego podyktowanego za faul na Richarlisonie i nie dał szans bramkarzowi. To trafienie przejdzie do historii, bo dzięki niemu wyrównał wyczyn swoich dwóch rodaków, i to nie byle kogo. Neymar strzelił gola w trzecim kolejnym mundialu w którym uczestniczy. Podobnej sztuki dokonało jego dwóch rodaków. Pierwszym był legendarny Pele, który strzelał gole na mistrzostwach świata w latach 1958, 1962 i 1970. Drugim był Ronaldo Nazario, który trafiał w meczach na MŚ w latach do 1994 do 2002. Obaj poprzednicy zdobyli też na mistrzowskie tytuły ze swoją reprezentacją – Pele trzykrotnie, a Ronaldo 2 razy. Może to dobry znak dla Neymara, że i on dostąpi tego zaszczytu. Łącznie w trzech mistrzowskich turniejach zdobył na razie 7 goli. Ten strzelony dzisiaj koreańskiemu bramkarzowi był 76. trafieniem w reprezentacji, dzięki czemu zbliżył się do Pelego na jednego gola i ma szanse dogonienia legendy na boiskach w Katarze. Również i w tej klasyfikacji na podium jest Ronaldo, który zdobył 62. bramki dla Canarinhos i jest trzeci w klasyfikacji.

Komu kibicuje Lewandowski? Kapitan reprezentacji Polski wspiera jednego z faworytów mundialu

Neymar moves one off the Brazilian men's record. pic.twitter.com/sX0uF1sA8i— Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 5, 2022