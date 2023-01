Niesamowity hołd dla Leo Messiego! Pewien rolnik wykonał jego podobiznę w... sami zobaczcie!

Nie uwierzysz, co szejkowie zrobili dla Cristiano Ronaldo. To się w głowie nie mieści, Portugalczyk robi, co chce

Nasiona kukurydzy były rozsiewane według specjalnie opracowanego algorytmu - tak, by w miejscu przedstawiającym twarz kapitana "Albicelestes" kukurydza rosła gęściej. Wizerunek Messiego widoczny jest z lotu ptaka. Piłkarze z Ameryki Płd. mistrzostwo globu zdobyli w Katarze po raz trzeci w historii i pierwszy od 1986 r., gdy do triumfu poprowadził zespół Diego Maradona. Kod do siewników, dzięki któremu możliwe było posadzenie roślin w konkretnym miejscu, by stworzyły zaplanowany obraz, stworzył inżynier Carlos Faricelli, który zapowiedział, że udostępni go wszystkim rolnikom w Argentynie, którzy będą chcieli "zasadzić" podobiznę Messiego.

W 2020 roku także w polu kukurydzy, ale w USA stworzono wizerunek słynnego pływaka Michaela Phelpsa, najbardziej utytułowanego sportowca w historii nowożytnych igrzysk, który wywalczył 28 krążków olimpijskich, w tym 23 złote. Zastosowano tam jednak inną technikę i pomysł - wycięto według wzoru labirynt alejek na polu kukurydzy o powierzchni 10 akrów. Wcześniej w tym samym ekologicznym gospodarstwie Schnepf Farms w pobliżu Phoenix w stanie Arizona wykonano podobizny legendarnego boksera Muhammada Alego czy byłego koszykarza Phoenix Suns, jednego z najlepszych rozrywających w historii ligi NBA Kanadyjczyka Steve'a Nasha.

