Pele walczył z potworną chorobą. To ona doprowadziła do jego śmierci, ostatnie chwile życia były katorgą

Pele był jedną z legend piłki nożnej. Wybitny Brazylijczyk jako jedyny sięgnął aż po trzy tytuły mistrza świata i przez wiele lat spierano się, czy to on, czy Diego Maradona był najlepszym zawodnikiem w historii piłki nożnej. Przez wiele lat Pele zmagał się także z problemami zdrowotnymi i nie było wątpliwości, że ze zdrowiem legendarnego piłkarza będzie coraz gorzej. W czwartek 29 grudnia 2022 roku świat obiegła tragiczna wiadomość, że Pele odszedł. Brazylijczyk musiał mierzyć się z niezwykle okrutną chorobą.

Pele przegrał walkę z nowotworem

Pele przez wielu był uznawany za najlepszego piłkarza w historii piłki nożnej. Inni natomiast na pierwszym miejscu stawiali Diego Maradonę, który odszedł w 2020 roku. Kogo nie uznać najlepszym, to nie ma wątpliwości, że Pele był jednym z najważniejszych zawodników w historii całej dyscypliny i wychowały się na nim całe pokolenia piłkarzy i kibiców.

W 2022 roku Pele skończył 82 lata i wielu fanów miało obawy co do jego stanu zdrowia. Nie były one nieuzasadnione, bowiem Brazylijczyk zmagał się z niezwykle ciężką chorobą – nowotworem jelita grubego. Lekarze robili wszystko co mogli, aby uratować legendarnego piłkarza – we wrześniu 2021 roku przeszedł operację usunięcia guza okrężnicy, jednak choroba znów dała o sobie znać. 29 listopada 2022 roku Pele trafił do szpitala, a 29 grudnia zmarł w szpitalu w Sao Paulo.