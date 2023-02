Raphael Varane zdecydował się na ten krok, nie ma odwrotu. Mówi o dumie i obowiązku

Francuz zakończył reprezentacyjną karierę

Varane w seniorskiej reprezentacji zadebiutował 23 marca 2013 roku w meczu eliminacji mistrzostw świata z Gruzją (3:1). W 2014 roku w mistrzostwach świata w Brazylii doszedł do ćwierćfinału. Dwa lata później ominęły go mistrzostwa Europy we Francji, w których "Trójkolorowi" przegrali w finale z Portugalią. - Myślałem o tym od kilku miesięcy i zdecydowałem, że to właściwy moment, aby zakończyć karierę reprezentacyjną - ogłosił francuski piłkarz Raphael Varane. 29-letni obrońca rozegrał 93 mecze i strzelił pięć goli w barwach narodowych. - Reprezentowanie naszego wspaniałego kraju przez dekadę było jednym z największych zaszczytów w moim życiu. Za każdym razem, gdy zakładałem tę specjalną niebieską koszulkę, czułem ogromną dumę i obowiązek dawania z siebie wszystkiego, grania sercem i wygrywania za każdym razem, gdy wchodzimy na boisko - napisał na Instagramie.

Nigdy nie zapomnę mistrzostwa świata

W 2018 roku Varane zdobył z reprezentacją Francji mistrzostwo świata w Rosji. Obrońca wystąpił w siedmiu meczach turnieju i był kluczową postacią francuskiej drużyny, która sięgnęła po drugi w historii Puchar Świata. Strzelił gola w ćwierćfinale z Urugwajem (2:0). W finale zespół prowadzony przez trenera Didiera Deschampsa pokonał Chorwację 4:2. - Jako dziecko śledziłem reprezentację Francji w 1998 roku - wspominał. - Pamiętam tę drużynę i piłkarzy, którzy sprawiali, że przeżywaliśmy emocje nie do opisania. Marzyłem, by robić to, co nasi bohaterowie, a 20 lat później przeżyłem jedno z najpiękniejszych doświadczeń w moim życiu, z którego byłem naprawdę dumny. Przywieźliśmy puchar do domu. Nigdy go nie zapomnę. Nadal czuję każdą emocję, którą poczułem tamtego dnia, 15 lipca 2018 roku. To był jeden z najwspanialszych i najbardziej pamiętnych momentów w moim życiu - wyznał Varane.