Szaleństwo w Argentynie! Te liczby szokują, wszyscy chcą zobaczyć Messiego i spółkę

Mecz odbędzie się na stadionie Monumental w Buenos Aires, największym w kraju, mogącym pomieścić 83 000 widzów. Kibiców nie zniechęciły ceny biletów, w przeliczeniu - od 59 do 241 dolarów. Wirtualna kolejka do ich zakupu wyniosła 1 550 000 osób! Ogromna chęć zobaczenia w akcji Lionela Messiego i kolegów jest także wśród mediów, lokalnych i międzynarodowych. Jak przyznał prezes Argentyńskiej Federacji Piłkarskiej (AFA) Claudio Tapia, złożono ponad 131 tysięcy wniosków o akredytację, najwięcej w tamtejszej historii.

131 tysięcy wniosków o akredytację na mecz Argentyny

"Chcielibyśmy móc spełnić wszystkie te prośby, ale potrzebowalibyśmy dwóch stadionów Monumental i to zajętych wyłącznie przez dziennikarzy. Szaleństwo wokół reprezentacji Argentyny jest absolutne" – napisał Tapia na Twitterze. Łącznie podopieczni Lionela Scaloniego, który powołał do składu największe gwiazdy (z Messim na czele), rozegrają w marcu dwa mecze towarzyskie u siebie. Pięć dni po rywalizacji z Panamą dojdzie do spotkania z Curacao - w Santiago del Estero, ale tam pojemność stadionu wynosi "tylko" 30 tysięcy.