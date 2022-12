Kiedy Czesław Michniewicz obejmował posadę selekcjonera reprezentacji Polski, z pewnością inaczej wyobrażał sobie swoje początki i być może ostatnie dni na tym stanowisku. Miesiącami za trener ciągnęły się niewyjaśnione sprawy sprzed lat, a kiedy wydawało się, że wszystko idzie ku dobremu, po mistrzostwach świata wybuchły kolejne pożary. Do tego doszły również stale pogarszające się relacje selekcjonera z dziennikarzami i Tomasz Ćwiąkała nie miał zamiaru ukrywać, co myśli o takim zachowaniu Czesława Michniewicza.

Dziennikarz nie owijał w bawełnę! Wprost zarzucił Michniewiczowi brak klasy, mocne słowa pod adresem selekcjonera

Komentator "Canal+" i dziennikarz miał okazję gościć w ostatnim programie "Nocne gadki live" na kanale "Meczyki" na YouTube, gdzie wraz z Samuelem Szczygielskim poruszali temat Czesława Michniewicza i wszystkiego, co dzieje się wokół kadry. Nie zabrakło oczywiście powrotu do czasów, kiedy reprezentację Polski prowadził Adam Nawałka i Tomasz Ćwiąkała zdecydował się na porównanie obu trenerów.

Takich słów o Michniewiczu jeszcze nie było! Mowa o braku klasy, dziennikarz nie owijał w bawełnę

- Ja nie mam osobistej niechęci do Czesława Michniewicz. Ja oceniam za to, jak jest zachowuje. Jeśli zachowywał się z klasą, to ją widziałem (...) Selekcjoner musi być trochę mężem stanu. Adam Nawałka to miał. Patrzyłem na Adama Nawałkę i mimo wszystko ja widziałem takiego gościa z klasą. Patrzę na Czesława Michniewicza, nie widzę gościa z klasą. Szczerze. - wypalił na antenie komentator "Canal+" w mocnych słowach komentując to, co w ostatnim czasie dzieje się wokół selekcjonera. Już niebawem dowiemy się, czy Cezary Kulesza podziękuje za pracę Michniewiczowi. Według najnowszych wieści w tej sprawie, prezes PZPN ma podjąć decyzję do poniedziałku.

Sonda Kto powinien zastąpić Czesława Michniewicza? Andrij Szewczenko Marek Papszun Jan Urban Roberto Martinez Ktoś inny