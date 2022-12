Takich słów z ust pięknej żony Messiego jeszcze nie było. Antonella Roccuzzo nie brała jeńców

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Lionel Messi robi wszystko, by mistrzostwa świata 2022 ukoronowały jego bogatą w sukcesy karierę. W 2014 roku był bliski zdobycia ze swoją Argentyną mistrzostwa świata, ale ostatecznie "Albicelestes" przegrali po dogrywce z Niemcami. Po ośmiu latach Messi i spółka apetyty mają tylko na najwyższe cele. Nic dziwnego, że na boisku dają z siebie wszystko. Czasami jednak nerwów nie udaje się utrzymać na wodzy. W ćwierćfinale z Holandią mieliśmy tego doskonały przykład. Na boisku kości trzeszczały, a po końcowym gwizdku wcale nie było lepiej. Emocjom dał się ponieść nawet sam Messi, którego wypowiedź w wywiadzie obiegła cały świat. Jak się okazało, w narrację postanowiła wpisać się też jego żona.

Żona Messiego krzyczy o idiocie

Antonella Roccuzzo z dziećmi poleciała do Kataru, by od początku wspierać swojego wybranka serca. Rodzina pojawia się na każdym spotkaniu i gorącym dopingiem wspiera głowę rodziny. Najwyraźniej oglądają również to, co dzieje się dookoła. - Na co się gapisz, idioto? - pytał jednego z członków reprezentacji Holandii w trakcie wywiadu po ćwierćfinale zawodnik PSG. Na Twitterze pojawił się filmik, w którym papuguje go... własna żona!

Antonella saliendo del estadio imitando a Messi : “ qué miras bobo qué miras ” QUÉ MUJER pic.twitter.com/qC7nB9ADEV— Cesar (@Brujerias70) December 11, 2022

Wideo z Antonellą Roccuzzo to hit

Nagranie bardzo szybko rozeszło się po sieci i stało się internetowym hitem. Nieco z przymrużeniem oka Roccuzzo postanowiła użyć słów męża i do nagrywającego jej przejście z dziećmi rzuciła... - Na co się gapisz, idioto?!. Słowa te znowu są szeroko komentowane i można było się tego spodziewać.

