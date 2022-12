To dlatego Cristiano Ronaldo zdecydował się dołączyć do Al-Nassr. Jasna deklaracja Portugalczyka, zupełnie się z tym nie krył

Rozstanie z „Czerwonymi Diabłami”

Choć obecny sezon nie był w wykonaniu Cristiano Ronaldo zbyt dobry, jego rozstanie z Manchesterem United i tak było dla wielu niemałym zaskoczeniem. Nie mogło być jednak inaczej, skoro piłkarz w rozmowie z Piersem Morganem postanowił skrytykować wiele osób pracujących w klubie – od zarządu po obecnego trenera Erika ten Haga. Wówczas wiadomo już było, że druga przygoda Portugalczyka z klubem z Old Trafford dobiega końca. Po kilku dniach przypuszczenia się potwierdziły, kontrakt z zawodnikiem został bowiem rozwiązany. Od tego momentu nieustannie pojawiały się spekulacje dotyczące nowego klubu CR7. Sprawa swój finał znalazła dopiero w przedostatni dzień roku, gdy 37-latek został zaprezentowany jako nowy zawodnik saudyjskiego Al-Nassr.

Astronomiczne zarobki CR7

Przy przenosinach Cristiano do Arabii Saudyjskiej uwagę zwraca przede wszystkim astronomiczna kwota, którą nowy klub będzie mu wypłacał. Wg informacji przekazanych przez Fabrizio Romano Portugalczyk będzie bowiem inkasował niebotyczną kwotę w wysokości 200 mln euro netto rocznie. Biorąc pod uwagę, że kontrakt obowiązuje do czerwca 2025 roku, oznacza to, że Portugalczyk z samej tylko podstawy zarobi pół miliarda euro! Do tego dojdą także różnego rodzaju bonusy, które jeszcze bardziej mogą wywindować tę kwotę. Dzięki temu były zawodnik m.in. Manchesteru United oraz Realu Madryt stanie się bezsprzecznie najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie. Do tej pory liderem był bowiem Kylian Mbappe, któremu Paris Saint-Germain płaci 93 mln euro rocznie.

Pieniądze nie były głównym motywem transferu?

W piątek wieczorem Cristiano Ronaldo został ogłoszony nowym piłkarzem Al-Nassr, a po oficjalnej prezentacji przyszła także pora na pierwszą rozmowę w roli zawodnika saudyjskiego klubu. CR7 wykorzystał nadarzającą się okazję, aby podkreślić, że nie zdecydował się na przenosiny na Bliski Wschód ze względu na pieniądze. - Jestem zachwycony nowym doświadczeniem w innej lidze i innym kraju, wizja Al Nassr jest bardzo inspirująca – powiedział. - Jestem bardzo podekscytowany, że dołączę do moich kolegów z drużyny i pomogę zespołowi osiągnąć więcej sukcesów – dodając po chwili.

Cristiano Ronaldo on Al Nassr move: “I’m thrilled for a new experience in a different league and a different country, the vision that Al Nassr has is very inspiring”. 🚨🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo“I’m very excited to join my teammates, and to help the team to achieve more success”. pic.twitter.com/MYaeO6rr4Z— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2022