UEFA zapłaciła obrzydliwe pieniądze Rosji. Fortuna trafiła na konto "Sbornej"! Bezczelnie się tym chwalą

To musi zaboleć

Życie Georginy Rodriguez zmieni się nie do poznania? Partnerka Ronaldo może wpaść w tarapaty, wystarczy jeden błąd

Co za kuriozum! UEFA i FIFA nałożyła na Rosję surowe sankcje. Obie federacje zdecydowały się wykluczyć rosyjskie kluby i tamtejszą reprezentację z wszelkich rozgrywek sygnowanych przez FIFA i UEFA. Nie zdecydowały jednak... odciąć Rosyjskiego Związku Piłkarskiego (RFU) od dopływu gotówki. W grze są wielkie pieniądze, które według przedstawicieli RFU miały wpłynąć na konta organizacji. Jak to jest możliwe?

Reprezentant Polski coraz bliżej nowego klubu. Rozmowy trwają, wszystko może stać się już niebawem!

UEFA przelała pieniądze RFU? Rok temu zawiesili ich za udział Rosji w wojnie

Jak poinformował w rozmowie z portalem Sport-express.ru Maksym Mitrofanow, czyli sekretarz Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej, związek regularnie opłaca w każdym roku składkę członkowską. To wiąże się z różnymi benefitami ze strony Europejskiego Związku Piłki Nożnej.

Mimo rozpętania wojny na Ukrainie przez Rosję, tamtejszy związek piłkarski wciąż ma otrzymywać wielkie pieniądze. - Śmieszne, ale otrzymaliśmy właśnie 8 milionów dolarów od UEFA w ramach jednego z programów finansowych. Dostaliśmy tę kasę. Wciąż nie jest to coś, co skłoniłoby nas do zastanowienia się, czy lepszy jest sport, czy pieniądze - przyznaje Mitrofanow.

To oczywiście nawiązanie do potencjalnego odejścia Rosyjskiego Związku Piłkarskiego z UEFA to AFC, czyli federacji zrzeszającej azjatyckie kraje.

Robert Lewandowski nie ma sobie równych. Gwiazdor Barcelony liderem rankingu

Cristiano Ronaldo mieszka w Arabii Saudyjskiej jak król. Zobacz zdjęcia w galerii poniżej!

Który z zawodników jest starszy? Pytanie 1 z 10 Kto jest starszy? Sławomir Szmal, czy Mariusz Pudzianowski? Sławomir Szmal Mariusz Pudzianowski Dalej