Urugwajski gwiazdor znalazł nowy klub. Powalczy o mistrzostwo w kolejnej lidze

Prawie 36-letni Suarez w przeszłości występował m.in. w Ajaksie, Liverpoolu , Barcelonie i Atleltico Madryt. Z trzema z tych klubów – oprócz Liverpoolu - sięgał po mistrzostwo kraju. Z Barceloną wygrał również Ligę Mistrzów w sezonie 2014/15. W Holandii wybrany był najlepszym piłkarzem roku (2010). Przed pół roku powrócił do swojej ojczyzny i grał w klubie w którym się wychował – Club Nacional Montevideo. Obecnie poszukał nowego wyzwania i związał się dwuletnim kontraktem z brazylijskim Gremio Porto Alegre. Będzie miał okazję do powalczenia mistrzostwo w kolejnym kraju. Wcześniej przed wyjazdem do Europy był też dwukrotnym mistrzem Urugwaju ze swoim macierzystym klubem. Suarez będzie piłkarzem Gremio do końca 2024 roku. Ma imponujący dorobek w reprezentacji swojego kraju, bo rozegrał w niej 137 meczów, w których strzelił 68 bramek. Z reprezentacją wygrał Copa America w sezonie 2010/11 i aż czterokrotnie grał w finałach mistrzostw świata. Podczas ostatniego mundialu w Katarze „Urusi” z Suarezem w składzie zakończyli swój udział w fazie grupowej.

