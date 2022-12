i Autor: AP PHOTO Kibice Maroko

Zadyma po meczu Maroka

Wielkie zamieszki w Holandii po awansie Maroka! Kolejne zadymy na ulicach, policja znów zatrzymywała chuliganów

Czy to jeden z najgłupszych sposobów na świętowanie awansu do półfinału mistrzostw świata? Fani głównie arabskiego pochodzenia kolejny raz rozpętali zamieszki w Holandii. Policja poinformowała o szeregu zatrzymań w Amsterdamie czy Hadze. Niepokojące obrazki napłynęły także chociażby z Paryża. Aż trudno w to uwierzyć!