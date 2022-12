i Autor: AP PHOTO Szymon Marciniak i Leo Messi

Wszystko jasne!

Wiemy, ile Szymon Marciniak zarobił za mundial w Katarze. Wyjeżdza z mistrzostw z niemałą fortuną

Szymon Marciniak ma za sobą wielką przygodę. Polski arbiter osiągnął to, o czym marzy każdy sędzia międzynarodowy i prowadził mecz finałowy mistrzostw świata. Wiemy już, ile za cały turniej zarobił Polak i trzeba przyznać, że wróci on do Polski z niemałą fortuną. Wszystko wyszło na jaw!