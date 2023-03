Zadyma piłkarzy reprezentacji z policją. Przed hotelem doszło do rękoczynów, zawodnik wylądował na komisariacie

Ivana Knoll wyłoniła się z wody jak syrena i wystawiła olbrzymie piersi. To zdjęcie wywołało lawinę, co za gorące ujęcie!

Ostatnie dni stoją pod znakiem meczów drużyn narodowych. Na Stary Kontynencie trwają eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy, a w innych zakątkach świata rozgrywane są również mecze towarzyskie. Jeden z nich będzie miał w Hiszpanii, gdzie Peru zmierzy się z Marokiem. Zespół z Ameryki Południowej w stolicy Hiszpanii miał gorące przywitanie, które zgotowali im fani.

Piłkarze starli się z policją. Niecodzienne sceny

Niestety miłą atmosferę popsuła policja. Jeden z funkcjonariuszy pomylił fana z Peru z piłkarzem reprezentacji i popchnął go. Zauważyli to inni zawodnicy i od razu ruszyli w kierunku policjanta, po czym wywiązała się szarpanina. Trenerzy próbowali uspokoić sytuację, ale udało się to dopiero po kilkudziesięciu sekundach. Wszystko nagrali kibice i wideo z tego zdarzenia krąży po sieci.

Co ciekawe, bramkarz reprezentacji Peru wylądował na komisariacie. - Gallese wyszedł niedawno z komisariatu policji, na którym składał zeznania bez postawienia mu zarzutów - w komunikacie Konsulatu Generalnego Peru w Madrycie. Zaregował również peruwiański rząd, który domaga się wyjaśnień.