Zawstydził reprezentację Polski, nie zagra z Holandią? Wielki kłopot Argentyny przed ćwierćfinałem

Reprezentacja Argentyny od porażki rozpoczęła rywalizację na mistrzostwach świata, sensacyjnie ulegając Arabii Saudyjskiej 1:2. Później było już zdecydowanie lepiej – wygrane 2:0 z Meksykiem oraz Polską dały jej pierwsze miejsce w grupie i Argentyna w 1/8 finału zagrała z Australią, wygrywając 2:1. Kluczowym zawodnikiem w tych wszystkich meczach był nie tylko Messi, który zdobył już 3 bramki i zanotował jedną asystę, ale też środkowy pomocnik Rodrigo de Paul. Jednakże może go zabraknąć w starciu z Holandią, który zadecyduje o awansie do półfinału.

Wielki kłopot Argentyny? Występ de Paula stanął pod znakiem zapytania

Informację o kłopotach de Paula podaje argentyński ESPN, który twierdzi, że pomocnik Argentyny poczuł dyskomfort w kolanie na wtorkowym treningu. W środę miał trenować indywidualnie, co budzi obawy, czy będzie gotowy na mecz z Holandią. De Paul wyróżnił się m.in. w meczu z Polską, gdzie był najbardziej aktywnym zawodnikiem – pokazywał się do gry aż 142 razy. Najlepszy pod tym kątem w polskiej kadrze Matty Cash pokazał się kolegom do podania jedynie 40 razy.

Pomocnik Atletico Madryt zagrał pełne 90 minut także we wszystkich pozostałych spotkaniach a wiele akcji przechodzi właśnie przez niego. Jego ewentualna strata w starciu z takim rywalem jak Holandia może sprawić spory problem Argentyńczykom.