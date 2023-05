Zegarek, który kupił sobie Cristiano Ronaldo to totalna przesada?! Nosi na ręku wartość kilku mieszkań w Warszawie

Ivana Knoll nie daje o sobie zapomnieć! Miss mundialu odsłoniła piersi i pośladki, co za zjawisko! Od tego zdjęcia można zapłonąć

Cristiano Ronaldo jest jednym z najlepiej zarabiających sportowców na świecie. Piłkarz Al-Nassr zgarnia w Arabii Saudyjskiej fortunę, o jakiej miliardy na całym świecie mogą jedynie pomarzyć. Ostatnio Ronaldo chwalił się na Instagramie nowym zakupem. Portugalskie gwiazdor zdecydował się na wybranie nowego zegarka. Jego cena kompletnie zwala z nóg. Czy to już nie jest przesada? "The Sun" informuje, że cena zegarka przekracza kilka milionów złotych.

Zegarek Cristiano Ronaldo. Cena zwala z nóg!

Ten zegarek kosztuje obrzydliwe pieniądze. Cristiano Ronaldo pokazał się z modelem Caviar Flying Tourbillon marki Jacob & Go. By móc aż tak luksusowo odmierzać sobie czas, trzeba sięgnąć głęboko do kieszeni.

Jak informuje brytyjski tabloid, Portugalczyk wydał na ten zegarek ponad trzy miliony złotych. Czy ma to jakikolwiek wpływ na jego budżet? Z pewnością... nie! Ronaldo zgarnia za każdy tydzień gry w Al-Nassr ponad 3 miliony funtów. Wydanie 750 tysięcy funtów nie może robić na nim żadnego wrażenia.

Niebieski kolor i majestatyczny design tego modelu sprawiają, że całość wygląda imponująco. Trudno jednak wyobrazić sobie fakt, że Portugalczyk nosi na ręku równowartość kilku mieszkań w centrum Warszawy.

Cristiano Ronaldo w Al-Nassr. Statystyki, liczby

Cristiano Ronaldo przeniósł się do Al-Nassr w styczniu 2023 roku. Od tego czasu zagrał w trzynastu meczach arabskiej ekstraklasy, w której zdobył 13 bramek i zanotował dwie asysty. Reprezentant Portugalii jest na piątym miejscu w klasyfikacji strzelców saudyjskiej Pro League. Liderem jest Abderrazak Hamdallah, który ma 20 trafień na koncie. Marokańczyk gra jednak w Al-Ittihad od początku sezonu.

