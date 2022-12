Zniewalająca miss mundialu pokaże się całkowicie nago? Jasna deklaracja, od tych słów nie ma odwrotu

To będzie starcie gigantów: Mbappe kontra Messi. Francuski trener o roli gwiazd w finale

Podczas wielu dotychczasowych turniejów mistrzostw świata mogliśmy oglądać tysiące kibiców z różnych zakątków globu w jednym miejscu. Zawsze wśród nich fani mogli znaleźć piękne kobiety, spośród których wybierano tak zwaną "miss mundialu". Tym razem tytuł ten bezsprzecznie należy do zjawiskowej modelki z Chorwacji. Ivana Knoll rozgrzewa wyobraźnię tysięcy kibiców na całym świecie i kusi kolejnymi fotografiami w mediach społecznościowych.

Ivana Knoll zrzuci ubrania? Jasna deklaracja modelki

Ivana Knoll piłkarzom z Bałkanów towarzyszy podczas wielu meczów na mundialu w Katarze. Swoją obecność na stadionach dokumentuje zdjęciami, które następnie krążą po mediach z całego świata. Chorwatka mimo różnic kulturowych nie boi się odsłaniać swojego ciała i chętnie uwydatnia swoje walory skąpymi strojami. Wielce prawdopodobne, że na trybunach zobaczymy ją również we wtorek, kiedy to wicemistrzowie świata zmierzą się z Argentyną w walce o wielki finał. Niedawno pojawiły się plotki, że Ivana Knoll może rozebrać się "do rosołu" po tym, jak Chorwacja zdobędzie mistrzostwo. Taką sugestię wysunęły niemieckie media. Sama Ivana Knoll zaprzeczyła tym rewelacjom. - Nie rozbiorę się, jeżeli Chorwacja wygra mistrzostwo świata. Dziękuję - napisała w mediach społecznościowych modelka. Wcześniej w rozmowie z "Bild" wykluczyła również rozbieraną sesję dla "Playboy'a".

