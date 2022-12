i Autor: NICK POTTS/PA VIA AP Erling Haaland

Maszyna

Erling Haaland ma więcej goli niż Chelsea. Zawstydza też wszystkich Polaków

Nie mógł być jednym z bohaterów mundialu, bo jego Norwegia nie grała w Katarze. Erling Haaland jest za to gwiazdą pierwszej wielkości w Premier League. Napastnik Manchesteru City mocno przyczynił się do zwycięstwa mistrzów Anglii z Leeds United 3:1, strzelając dwie bramki. 22-latek ma już na koncie 20 goli, co oznacza, że mocno zagrożone są rekordy najlepszej ligi świata. Haaland już pobił… wszystkich Polaków.