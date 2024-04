Isak okradziony. Do domu Szweda mógł się włamać gang, policja bada ślady

Sprawcy wykorzystują zwykle moment, kiedy zawodnika nie ma w domu, a taką informacje mogą łatwo zdobyć w związku z publiczną działalnością sportowców. Zawodowi złodzieje tylko na to czekają, są gangi wyspecjalizowane w takich akcjach. To właśnie miało miejsce w przypadku Isaka. Przestępcy wzięli na celownik wart 100 mln funtów luksusowy dom piłkarza. Było to dwie doby przed meczem ligowym z Fulham.

Policja została poinformowana o nalocie na dom Szweda na osiedlu Darras Hall w Northumberland w czwartek o 22:00. Ostatecznie pewne jest, że doszło do włamania oraz kradzieży jednego z aut, ale znaleziono je porzucone kilka kilometrów dalej. Czy zabrano także inne przedmioty, na razie nie zostało potwierdzone oficjalnie. Policja wydała komunikat: „Dochodzenie jest w toku i osoby posiadające informacje proszone są o kontakt”.

„The Sun” przypomina, że trzy miesiące wcześniej włamano się do oddalonego o niespełna dwa kilometry domu kolegi Isaka z drużyny, Joelintona. Na razie nie było aresztowań w związku z najnowszą kradzieżą, a policja bada poszlaki, który łączyłyby oba napady i wskazywały, że mamy do czynienia z tą samą grupą przestępczą.

Polaka też okradli

Gwiazdy reprezentacji Anglii Jack Grealish, Raheem Sterling i Alex Oxlade-Chamberlain również padły ofiarą tak zwanych „gangów wyjazdowych”, które atakują najczęściej wtedy, gdy gracze wyjeżdżają na spotkania poza swoje miasto.

Pod koniec ubiegłego roku podobna historia przydarzyła się reprezentantowi Polski Nicoli Zalewskiemu z Romy. Zabrano mu sporo cennych przedmiotów. Zalewski mieszka na co dzień w dzielnicy EUR położonej na południu Rzymu i właśnie to tam miało miejsce niefortunne wydarzenie. Złodzieje dostali się do jego domu przez okno. Portal „Roma Today” informował wtedy, że przestępcy ukradli między innymi cenne przedmioty ze złota.