Kosmiczne plany szefów Manchesteru United. Chcą zbudować stadion na miarę XXII wieku, jego pojemność szokuje

Manchester United planuje zbudować największy stadion piłkarski na świecie, obok istniejącego Old Trafford - ogłosił we wtorek współwłaściciel klubu Jim Ratcliffe. Obiekt ma pomieścić 100 tysięcy widzów! - Dziś rozpoczyna się niesamowicie ekscytująca podróż do realizacji tego, co będzie największym stadionem piłkarskim świata - oświadczył Ratcliffe, prezes i dyrektor generalny koncernu chemicznego Ineos. - Nasz obecny stadion służył nam znakomicie przez ostatnie 115 lat, ale pozostał w tyle za najlepszymi arenami na świecie. Budując nowy stadion obok istniejącego obiektu, będziemy w stanie zachować istotę Old Trafford, jednocześnie tworząc naprawdę najnowocześniejszy stadion, który odmieni wrażenia kibiców, zaledwie kilka kroków od naszego historycznego domu - podkreślił Ratcliffe.

Nowy stadion Manchesteru United ma pomieścić aż 100 tysięcy widzów

Manchester United przekazał w komunikacie, że udzielił wsparcia rządowemu planowi przebudowy obszaru Old Trafford. Stadion i szerszy projekt przebudowy obszaru mają przynieść dodatkowe 7,3 mld funtów rocznie brytyjskiej gospodarce. Szacuje się, że powstanie 92 tys. miejsc pracy, ponad 17 tys. nowych domów, a "nowy dom United" ma przyciągnąć dodatkowych 1,8 mln odwiedzających rocznie. - Rząd uznał inwestycje infrastrukturalne za priorytet strategiczny, szczególnie na północy Anglii, i jesteśmy dumni, że możemy wspierać tę misję tym projektem o znaczeniu krajowym, jak i lokalnym - dodał Ratcliffe.

Brytyjski miliarder otwarcie mówił o swoim pragnieniu zbudowania nowego, najnowocześniejszego obiektu, odkąd w lutym ubiegłego roku stał się właścicielem mniejszościowym, a klub rozważał, czy przebudować istniejący stadion Old Trafford, obecnie mogący pomieścić 75 tys. widzów, czy zbudować nowy. Manchester United jest dwudziestokrotnym mistrzem Anglii, zdobył trzynaście Pucharów Anglii i sześciokrotnie triumfował w rozgrywkach o Puchar Ligi. "Czerwone Diabły" trzykrotnie zwyciężyły w Lidze Mistrzów i w Pucharze Europy - w 1968, 1999 oraz 2008 roku. W 2021 roku magazyn "Forbes" szacował wartość Manchesteru United na 4,2 mld dolarów, co plasuje go na czwartym miejscu wśród klubów piłkarskich, za Barceloną, Realem Madryt i Bayernem Monachium.