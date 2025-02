To zresztą nie pierwsza fala cięć w United. Około 250 pracowników zostało już zwolnionych w zeszłym roku w ramach pierwszych oszczędnościowych ruchów wprowadzonych przez współwłaściciela klubu, Jima Ratcliffe'a. Tym razem, podczas spotkania z pracownikami w poniedziałek 24 lutego, dyrektor generalny Manchesteru United Omar Berrada poinformował pracowników, że w ramach planu transformacji nastąpi kolejna fala zwolnień. Jak ujawnił, klub ponosił straty przez pięć poprzednich lat z rzędu, począwszy od 2019 roku. United przekazał w oświadczeniu, że „plan transformacji ma na celu przywrócenie klubowi rentowności”.

Matty Cash upadł na murawę w meczu Aston Villa – Chelsea. Medycy pilnie wezwani na boisko

2025_02_21_Futbologia Tomaszewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak poinformowano, pracę straci od 150 do 200 osób, ale wcześniej odbędą się konsultacje z pracownikami. Cały proces zwolnień ma potrwać od trzech do czterech miesięcy. Jak pisze BBC, wg stanu na 30 czerwca 2024 r. Manchester United zatrudniał 1140 pracowników. Jeśli więc w sumie po wszystkich cięciach klub pozbędzie się 450 stanowisk, stanowiłoby to ok. 40% ogółu zatrudnienia.

Nie żyje gwiazda futbolu z Anglii. John Tudor miał 78 lat. Był legendą Newcastle United

United traci kasę i dołuje w tabeli

United dołuje ostatnio nie tylko finansowo, ale i sportowo. W ubiegłym tygodniu klub ujawnił stratę w wysokości 27,7 mln funtów w wynikach finansowych za drugi kwartał ub. roku, a ogółem Czerwone Diabły straciły ponad 300 mln funtów w ciągu ostatnich trzech lat.

Tak się zmienił Cristiano Ronaldo. Niesamowita metamorfoza legendy futbolu! Od szczypiora do boga estetyki

W tabeli ligowej z kolei ManUtd zmierza w kierunku swojego najniższego miejsca w erze Premier League. Po sobotnim remisie 2:2 z Evertonem podopieczni Rubena Amorima zajmują dopiero 15. miejsce.

Klub podkreślił, że podejmowane są dodatkowe środki „w celu poprawy stabilności finansowej klubu i zwiększenia efektywności operacyjnej. Stworzy to solidniejszą platformę finansową, z której klub będzie mógł inwestować w sukcesy w piłce nożnej mężczyzn i kobiet oraz ulepszoną infrastrukturę”.

Wiedziałeś, że tam grali? Dopasuj polskiego piłkarza do odpowiedniego klubu [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Gdzie grał Łukasz Fabiański? Swansea City Manchester United Crystal Palace Następne pytanie

Dyrektor Berrada podsumował: