W Bayernie nie trzymają ciśnienia, jeden z działaczy się zagotował. „Mam w d***e poszukiwanie trenera”

W 28. kolejce Bundesligi Bayern przegrał na wyjeździe z ligowym beniaminkiem Heidenheim 2:3, mimo, że do przerwy prowadził 2:0. O mistrzostwie Niemiec Bawarczycy mogą już zapomnieć, a niepewne jest wicemistrzostwo. Rewelacyjny w tym sezonie VfB Stuttgart po wygranej w Dortmundzie z Borussią 1:0, zrównał się punktami z Bayernem.

- Wszyscy powinniśmy się wstydzić. Musimy sprawić, że szybko znowu będziemy godnie reprezentować herb Bayernu. To nie jest Bayern jaki znałem wcześniej - powiedział Max Eberl, od niedawna nowy dyrektor sportowy klubu z Monachium.

Wiadomo, że po sezonie odejdzie z klubu Thomas Tuchel, okrzyczany przez niektórych najgorszym trenerem ostatnich 30 lat w Bayernie.

- Mam w d***e poszukiwania trenera – wypalił Eberl pytany o następcę Tuchela. Teraz wszystko kręci się wokół meczu z Arsenalem w Lidze Mistrzów. Zagramy z drużyną, która jest o klasę nad Heidenheim. Musimy dokonać zwrotu, by nie dostać w twarz – dodał. Pierwszy mecz ćwierćfinałowy w LM już we wtorek w Londynie. Dla Bayernu to ostatnia szansa na uratowanie sezonu. Szybko odpadł w bieżącym sezonie w Pucharze Niemiec, a w lidze ma tylko matematyczne szanse na obronę mistrzostwa, gdyż na 6 kolejek przed końcem sezonu traci aż 16 pkt do lidera, Bayeru Leverkusen.

