Jeśli ktoś jeszcze nie widział miniserialu "Beckham", to powinien jak najszybciej to zmienić. Jest to produkcja, która ociera się o ideał. Kapitalne nagrania sprzed lat, archiwalne zdjęcia, o których istnieniu niewielu się spodziewało. Poza tym, a może nawet przede wszystkim, niebanalne wypowiedzi kolegów z boiska (Keane, Ferdinand, Figo, Neville itd.), mocna narracja żony Victorii. Cztery odcinki, które pokazały widzom blaski i cienie całej kariery Davida Beckhama. Jeśli czegoś może brakować, to stanowiska Glenna Hoddle'a, ale chyba trudno się dziwić.

Czy znasz Davida Beckhama?

Na całym świecie fanów Manchesteru United można liczyć w milionach. Beckhama? Może nawet w setkach milionów. Piłkarz przebijał popularnością klub do tego stopnia, że Florentino Perez sprowadził go do Realu Madryt, by "potroić zarobki". W Polsce "Becksa" zna prawie każdy. Ale czy nawet po obejrzeniu dokumentu będziecie znać odpowiedzi na poniższe pytania?

Jak dobrze znasz Davida Beckhama? Test dla wielkich fanów Becksa i nie tylko Pytanie 1 z 15 Ile goli dla reprezentacji Anglii strzelił? 17 2 7 10 Dalej