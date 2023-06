Legendarny selekcjoner nie żyje. Z reprezentacją grał na mistrzostwach świata, za kilka dni obchodziłby urodziny

Tragiczna wiadomość ukazała się w angielskich mediach w poniedziałkowe popołudnie. Craig Brown 1 lipca obchodziłby 83. urodziny, ale zmarł kilka dni przed początkiem nowego miesiąca. Szkot jest w ojczyźnie postacią legendarną, bo to on jako ostatni selekcjoner zagrał z piłkarską reprezentacją na mistrzostwach świata. Miało to miejsce w 1998 roku we Francji, a dwa lata wcześniej awansował ze Szkocją na Euro 1996. Już wcześniej Brown błysnął trenerskimi umiejętnościami, bo w 1989 r. doprowadził reprezentację Szkocji U-16 do finału mistrzostw świata w tej kategorii wiekowej. Pracę ze szkocką kadrą zakończył w 2001 r. po nieudanych eliminacjach do Euro 2000 i MŚ 2002. Później pracował jeszcze w angielskim Preston North End i szkockich Motherwell oraz Aberdeen.

Nie żyje Craig Brown. Legendarny selekcjoner zmarł w wieku 82 lat

Zanim Brown został uznanym trenerem, był solidnym piłkarzem. Szkot grał na pozycji pomocnika, a jego pierwszym klubem było Glasgow Rangers. Pobyt ten nie był szczególnie udany, ale jako rezerwowy dwukrotnie cieszył się z mistrzostwa kraju i Pucharu Szkocji. Później przez kilka lat reprezentował barwy Dundee FC i Falkirk FC, ale w tych klubach również nie przebił się na szerszą skalę. W 1971 r. w wieku 31 lat zakończył karierę, na co wpływ miały liczne poważne kontuzje kolana, które było operowane aż pięć razy. Brown szybko odnalazł się w roli trenera i został w tej roli prawdziwą szkocką legendą.

"Jesteśmy głęboko zasmuceni wiadomością o odejściu byłego menedżera Craiga Browna. W tym bardzo smutnym czasie myśli i kondolencje wszystkich pracowników Motherwell FC są z rodziną i bliskimi przyjaciółmi Craiga" - napisał na Twitterze były klub Szkota.

We are deeply saddened to learn of the passing of former manager Craig Brown.The thoughts and condolences of everyone at Motherwell FC are with Craig’s family and close friends at this very sad time.— Motherwell FC (@MotherwellFC) June 26, 2023