i Autor: Cyfrasport Łukasz Fabiański

Uraz gwiazdy Młotów

Łukasz Fabiański wypada z gry. Wiadomo, co ze zdrowiem gwiazdy West Hamu, menedżer zdradził szczegóły

W tym sezonie Łukasz Fabiański należy do pewniaków w ekipie West Hamów. Zagrał we wszystkich spotkaniach w Premier League. Jednak ostatni mecz z Nottingham Forest zakończył się dla niego pechowo. Polski bramkarz doznał kontuzji. Wiadomo, co zdrowiem polskiego piłkarza. Na pewno czeka go przerwa w występach. Powiedział o tym David Moyes, menedżer angielskiego klubu.