Oficjalnie: Jakub Kiwior zaprezentowany w nowym klubie! Arsenal przywitał go pięknym nagraniem

Jakub Kiwior przebojem wdarł się do reprezentacji Polski, w której w kilka miesięcy stał się jednym z głównych bohaterów. W czerwcu zadebiutował w kadrze, a podczas niedawnego mundialu zagrał we wszystkich czterech meczach. Niespełna 23-latek zachwycał kibiców i ekspertów i od kilku miesięcy mówiło się, że jest na celowniku wielkich klubów. Mało kto spodziewał się jednak, że już zimą Kiwior zamieni Spezię na inny zespół. Arsenal nie chciał zwlekać i postanowił zapłacić za polskiego obrońcę ok. 25 milionów funtów. Sprawiło to, że tyszanin został jednym z najdroższych piłkarzy w historii polskiej piłki!

Oficjalnie: Jakub Kiwior zaprezentowany w Arsenalu

Kiwior pojawił się już w Londynie, gdzie obejrzał hitowy mecz nowej drużyny z Manchesterem United. W trakcie spotkania zakończonego wygraną "Kanonierów" 3:2 po bramce w 90. minucie pokazały go nawet kamery. Nie trzeba było wielu godzin, by zespół ze stolicy Anglii oficjalnie potwierdził zakontraktowanie Polaka. W poniedziałek wieczorem w mediach klubowych pojawiło się wyjątkowe nagranie, w którym zaprezentowano kibicom nowy nabytek. "Rodzina Arsenalu właśnie się powiększyła" - napisano, dodając do wpisu polską flagę.

W okolicznościowym filmiku przypomniano najpierw interwencje znakomitych obrońców Arsenalu z przeszłości. Pojawił się w nim m.in. legendarny kapitan, Tony Adams, który spędził w tym klubie ponad 20 lat. Dopiero na koniec nagrania złożonego z wielu udanych zagrań defensorów pokazano Kiwiora. Po raz pierwszy wystąpił on oficjalnie w charakterystycznej czerwono-białej koszulce. Tym samym oficjalnie dołączył do lidera Premier League, walczącego w tym sezonie o mistrzostwo Anglii. Polscy kibice z pewnością liczą na to, że reprezentant naszego kraju pomoże nowej drużynie w spełnieniu tego sukcesu. Kiwiorowi w Londynie będzie towarzyszyć seksowna partnerka:

