i Autor: Cyfra Sport Gylfi Sigurdsson, reprezentacja Islandii.

Wielki powrót

Oskarżony o pedofilię, teraz wraca do gry. Być może zagra z polskim piłkarzem

To były trudne miesiące dla Gylfiego Sigurdssona. Oskarżony o pedofilię piłkarz został po dwóch latach oczyszczony z zarzutów. To ostatni dzwonek, by ratować karierę, która przez problemy z prawem wyraźnie wyhamowała. Islandzkie media informują, że pomocnik może przenieść się za Ocean. W MLS miałby występować w jednej drużynie z polskim piłkarzem.