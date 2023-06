Pierwszy transfer Liverpoolu przed nowym sezonem. Mistrz świata będzie grał w The Reds

To spełnienie jego marzeń

Angielskie media informują, że piłkarz kosztował 55 mln funtów. W oficjalnym komunikacie Liverpool nie zdradził szczegółów, informując jedynie, że Argentyńczyk podpisał "wieloletni" kontrakt. - To wspaniałe uczucie i spełnienie marzeń. Nie mogę się doczekać kolejnego sezonu. Chciałem tu być od samego początku okresu przygotowawczego, więc cieszę się, że wszystko jest już załatwione - powiedział Mac Allister, cytowany na oficjalnej stronie internetowej "The Reds".

Ma szkockie korzenie

Liverpool zakończył sezon angielskiej ekstraklasy na piątym, a Brighton - na szóstym miejscu. Mający szkockie korzenie Mac Allister wystąpił w 35 spotkaniach ligowych, w których zdobył 10 bramek. Od początku kariery w Brightonie, tj. od marca 2020 roku, Argentyńczyk rozegrał 112 spotkań (licząc wszystkie rozgrywki), strzelił 20 goli i miał dziewięć asyst.

Pokonał Szczęsnego na mundialu

Polscy kibice mogą pamiętać Mac Allistera z ostatniego mundialu, kiedy pokonał Wojciecha Szczęsnego na początku drugiej połowy meczu ostatniej kolejki grupy C. Argentyna zwyciężyła wówczas 2:0. Łącznie w barwach "Albicelestes" Mac Allister rozegrał 16 spotkań, a trafienie w mecz z Polską jest dotychczas jego jedynym. To pierwszy zakup Liverpoolu przed sezonem 2022/23, ale wszystko wskazuje na to, że będzie wiele kolejnych. Klub opuściło bowiem kilku ważnych zawodników, m.in. James Milner, Naby Keita czy Roberto Firmino.

You can get your @alemacallister shirt here, Reds 👇🔴— Liverpool FC (@LFC) June 8, 2023

Sonda Czy Liverpool sięgnie w tym roku po mistrzostwo Anglii? Tak Nie Trudno powiedzieć