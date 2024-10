Reprezentacyjny obrońca powrócił na boisko. Miał wymagającego rywala, tak oceniono jego powrót

Matty Cash ogłosił ważne wieści! Fani musieli trochę poczekać, reprezentant Polski musiał to zapowiedzieć

Cash pauzował od końca sierpnia, gdy w meczu przeciwko Arsenalowi doznał kontuzji uda. Wyleczył uraz i trener Unai Emery wystawił go w podstawowym składzie w meczu ligowym przeciwko „Czerwonym Diabłom”. Obrońca może zaliczyć powrót do udanych, skoro jego zespół nie stracił gola i mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Na boisku Cash miał naprzeciwko siebie wymagającego rywala w osobie reprezentanta Anglii, Marcusa Rashforda. Polak spisywał się dobrze, radząc sobie z szybkim skrzydłowym, a końcówce popisał się świetną interwencją w kluczowej akcji, przerywając kontratak wyprowadzony przez Argentyńczyka Alejandro Garnacho, który próbował podać piłkę do Rashforda.

Jak angielskie media oceniły występ Casha? Portal „Birmingham World” przyznał mu notę 6,5 w dziesięciopunktowej skali, podkreślając wspomnianą interwencję w w końcówce meczu. - "Nie spalił się po błędzie w pierwszej połowie, gdy Rashford oddał strzał, obroniony przez bramkarza. Poza tym bronił dobrze i wykonał absolutnie kluczową interwencję, aby zatrzymać kontratak Garnacho pod koniec meczu" – napisano na portalu. Z kolei dziennikarze „Birmingham Live” przyznali mu notę 7. Cash może zatem uznać powrót za udany, a niebawem mogą czekać go znacznie trudniejsze egzaminy, bo mecze w Lidze Mistrzów. Aston Villa wystartowała w tych rozgrywkach znakomicie, bo zaliczyła dwie wygrane – 3:0 z Young Boys Berno i 1:0 z Bayernem. Następny mecz rozegra u siebie z włoską Bologną 22 października. W Premier League drużyna Casha zajmuje 5. miejsce, ze stratą czterech punktów do prowadzącego w tabeli Liverpoolu. Cash nie był powoływany na ostatnie zgrupowania kadry przez selekcjonera Michała Probierza, a ostatni występ w reprezentacji zanotował w meczu przeciwko Estonii w marcu tego roku.

