Skandal na meczu Liverpool – Arsenal. Sędzia uderzył łokciem jednego z piłkarzy! Wszystko zostało nagrane

Mecz Liverpool – Arsenal przyniósł wiele emocji. Po pierwszej połowie, w której Arsenal zdobył dwie bramki, wydawało się, że Liverpool poniesie kolejną, być może znów dotkliwą w rozmiarach, porażkę. W drugiej części spotkania jednak gospodarze zdołali przetrwać ataki liderów Premier League i wzięli się za odrabianie strat, co ostatecznie im się udało, mimo niewykorzystania rzutu karnego przez Mohameda Salaha. Ostatecznie starcie zakończyło się remisem 2:2 (Na ostatnie kilkanaście minut meczu na boisku pojawił się Jakub Kiwior) i Arsenal musi z coraz większymi nerwami oglądać się za siebie, by nie dać się dogonić Manchesterowi City. W Anglii jednak głośno jest po meczu nie tylko ze względu na wynik, ale też na wydarzenia poza grą. Okazało się bowiem, że telewizyjne kamery uchwyciły, jak asystent sędziego głównego Constantine Hatzidakis uderzył łokciem piłkarza Liverpoolu, Andy'ego Roberstona.

Sprawa incydentu z sędzią jest już badana. Fani domagają się kary

Do tej pory w zdecydowanej większości odpowiednie organy w różnych krajach musiały badać, czy piłkarze nie przekroczyli granicy w kontakcie z sędzią. Tym razem sprawa jest odwrotna – to sędzia wręcz uderzył zawodnika! Wszystko zaczęło się od tego, że Robertson podszedł do sędziego i próbował z nim dyskutować, przy czym dotknął arbitra (za co później, słusznie, obejrzał żółtą kartkę). Hatzidakis w odpowiedzi jednak wyraźnie nie utrzymał nerwów na wodzy i uderzył łokciem w twarz Robertsona, co doskonale widać na nagraniach z meczu.

PGMOL, organ odpowiedzialny za rozstrzyganie w takich sytuacjach, zapewnił, że sprawa zostanie zbadana. Wielu ekspertów i fanów domaga się zawieszenia sędziego i nic dziwnego – jeśli piłkarze nie mają prawa fizycznie wchodzić w kontakt z sędzią, to w drugą stronę powinno działać to tak samo. – Jesteśmy świadomi incydentu z udziałem sędziego asystenta Constantine'a Hatzidakisa i obrońcy Liverpoolu Andrew Robertsona w przerwie meczu Liverpool - Arsenal na Anfield. Z pewnością przeanalizujemy sprawę – czytamy w oświadczeniu PGMOL.