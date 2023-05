Sroki pofruną do Ligi Mistrzów, a Pawie do Championship? Mocne otwarcie kolejki w Premier League!

Kursy TOTALbet: Leeds United – Newcastle United

Leeds United po znakomitym pierwszym sezonie po powrocie do Premier League, w kolejnych rozgrywkach prezentowało się już zdecydowanie gorzej. W klubie podjęto wówczas trudną decyzję o zakończeniu współpracy z Marcelo Bielsą, ale czas pokazał, że wcale nie była to dobra decyzja. Klub z Elland Road co prawda w zeszłym sezonie zdołał uratować się przed degradacją, w tym jednak może już nie mieć tyle szczęścia. Co więcej, w ciągu tych kilkunastu miesięcy od zwolnienia argentyńskiego szkoleniowca, „Pawie” prowadziło aż czterech trenerów! Najdłużej, bo przez niespełna rok był to Jesse Marsch, który został jednak zwolniony w lutym tego roku. Tymczasowo schedę po nim przejął Michael Skubala, którego po kilkunastu dniach „zluzował” jednak Javi Gracia. 53-letni Hiszpan wyniki miał jednak fatalne, a na stanowisku wytrwał zaledwie 67 dni. Misję ratowania Leeds United przed spadkiem powierzono zatem mistrzowi od takich zadań – Samowi Allardyce’owi. Doświadczony Anglik swoją przygodę z nowym klubem rozpoczął od wyjazdowej porażki z Manchesterem City (1:2), która jednak pozwoliła spojrzeć na końcówkę sezonu z nieco większym optymizmem. Terminarz nie rozpieszcza jednak drużyny 68-latka, już w najbliższy weekend ich rywalem będzie bowiem walczące o miejsce w Lidze Mistrzów Newcastle United. Nie może zatem dziwić, że w opinii ekspertów z TOTALbet to goście będą zdecydowanym faworytem sobotniego pojedynku.

Newcastle United w ciągu minionych kilkunastu miesięcy przeszło natomiast niesamowitą metamorfozę. Wpływ na to miało naturalnie przejęcie klubu przez saudyjski fundusz, który nie szczędził pieniędzy na transfery. Nie sposób jednak nie docenić doskonałej pracy Eddiego Howe’a. Były opiekun Bournemouth przejął „Sroki”, gdy te szorowały po dnie tabeli Premier League. 45-latek w bardzo krótkim czasie poukładał zespół, co poskutkowało zakończeniem rozgrywek na jedenastym miejscu. Przed rozpoczęciem obecnej kampanii nad Tyneside mówił się, że celem Newcastle jest zrównoważony rozwój i miejsce w górnej połówce tabeli. Takiej eksplozji formy chyba nikt się jednak nie spodziewał – na finiszu sezonu drużyna prowadzona przez angielskiego szkoleniowca znajduje się na trzecim miejscu w tabeli i jest na najlepszej drodze do zakwalifikowanie się, po raz pierwszy od dwóch dekad, do rozgrywek Ligi Mistrzów! Piłkarze z St. James’ Park mają obecnie w dorobku 65 pkt i o dwa „oczka” wyprzedzają Manchester United oraz o trzy Liverpool, który w dodatku ma o jeden mecz rozegrany więcej. Choć zaciętą walkę z pewnością będziemy oglądać do samego końca, ewentualna wygrana w najbliższą sobotę w wyjazdowym meczu na Elland Road z Leeds United sprawi, że Kieran Trippier i spółka będą już naprawdę blisko upragnionego celu. Zdaniem TOTALbet jest to zresztą bardzo prawdopodobny scenariusz. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na wygraną gości płaci bowiem 1.68 zł, w przypadku triumfu gospodarzy jest to z kolei 4.85 zł.

Wybrane kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Leeds – 4.85 remis – 4.35 Newcastle – 1.68

Podwójna szansa:

1/X – 2.10 1/2 – 1.23 X/2 – 1.20

Leeds strzeli gola:

tak – 1.43 nie – 2.70

Newcastle strzeli gola:

tak - 1.12 nie – 5.70

Strzelec gola:

Callum Wilson (Newcastle) – 1.87

Alexander Isak (Newcastle) – 1.89

Rodrigo Moreno (Leeds) – 3.20

Miguel Almiron (Newcastle) – 3.35

Patrick Bamford (Leeds) – 3.70

Georginio Rutter (Leeds) – 4.15

Podane kursy mogą ulec zmianie.

