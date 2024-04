Wielka tragedia przed meczem. Nożownik zadźgał mężczyznę pod stadionem. Ratownicy nie mieli żadnych szans

Kibice Tottenhamu mieli w niedzielę cieszyć się domowym meczem Premier League przeciwko Nottingham Forest, ale zamiast tego przez wiele godzin odczuwali niepokój w związku z makabrycznym zabójstwem, do jakiego doszło w pobliżu ich stadionu. W niedzielę rano, kilkanaście minut przed godziną 6:00, w okolicach Tottenham Hotspur Stadium odnaleziono ciało nieprzytomnego mężczyzny. Był on ofiarą ataku nożownika, a na jego ciele był liczne kłute obrażenia. Na miejscu szybko pojawiły się policja i pogotowie, jednak ratownikom medycznym nie udało się uratować mężczyzny. Informacja o jego śmierci szybko trafiła do Tottenhamu, który tego samego dnia wieczorem rozgrywał ligowy mecz na własnym stadionie. Grozę budził fakt, że sprawca nie został zatrzymany, jednak spotkanie odbyło się zgodnie z planem.

Nożownik zadźgał mężczyznę pod stadionem Tottenhamu. Sceny grozy przed meczem

Tottenham na kilka godzin przed meczem opublikował oficjalny komunikat. "W związku z incydentem, w wyniku którego życie straciła jedna osoba, robimy wszystko, aby uwzględnić toczące się dochodzenie policyjne, które ma ogromne znaczenie. Dzisiejsze spotkanie Premier League z Nottingham Forest odbywa się zgodnie z planem, jednakże północny kraniec Worcester Avenue i całe Northumberland Park Road będą przez cały czas zamknięte" - poinformowano. Kibice "Kogutów" złożyli wiele kondolencji rodzinie ofiary, której zabójca wciąż jest na wolności.

- Mogę zapewnić miejscową ludność, że wyspecjalizowani detektywi prowadzą dochodzenie i dołożą wszelkich starań, aby ustalić, co się stało oraz zidentyfikować i aresztować osoby odpowiedzialne za to zdarzenie - przekazał główny inspektor policji Stephen Johnston-Keay cytowany przez "The Sun". Wieczorem piłkarze Tottenhamu pozwolili kibicom nieco odetchnąć i wygrali ważny mecz 3:1. Dzięki temu awansowali na 4. miejsce w tabeli Premier League, które daje awans do Ligi Mistrzów i jest teraz ich celem. Klub z Londynu ma tyle samo punktów co piąta Aston Villa, ale ma też jeden zaległy mecz.