Nowy trener piłkarskiej reprezentacji od 1 stycznia. To już oficjalne, angielska federacja zadecydowała

51-letni Niemiec, który podpisał 18-miesięczny kontrakt, został trzecim selekcjonerem reprezentacji Anglii męskiej drużyny spoza Wielkiej Brytanii, po Svenie-Goranie Erikssonie i Fabio Capello. Do czasu powołania następcy Southgate’a obowiązki trenera pełnił Lee Carsley, który poprowadził drużynę w czterech meczach. Pozostanie na stanowisku także na mecze Ligi Narodów przeciwko Grecji i Irlandii w przyszłym miesiącu. Thomas Tuchel bowiem rozpocznie formalnie pracę od 1 stycznia 2025 roku.

Thomas Tuchel. Our #ThreeLions head coach from 2025.

Thomas Tuchel to były trener Chelsea, a ostatnio pracował w Bayernie Monachium. – Jestem bardzo dumny, że dostąpiłem zaszczytu poprowadzenia drużyny Anglii – skomentował Tuchel. – Od dawna czuję osobistą więź z piłką w tym kraju i już przyniosło mi to wiele niesamowitych przeżyć. Możliwość reprezentowania Anglii to ogromny przywilej, a szansa pracy z tą wyjątkową i utalentowaną grupą zawodników jest bardzo ekscytująca.

Dyrektor naczelny federacji angielskiej Mark Bullingham powiedział, że Football Association zatrudniła jednego z najlepszych trenerów na świecie. – Thomas i ten zespół mają jeden cel: dać nam jak największą szansę wygrania mistrzostw świata w 2026 r. – stwierdził.

W Anglii chcieli Guardiolę

Szefowie angielskiej piłki zwrócili się latem do menedżera Manchesteru City, Pepa Guardioli, aby sprawdzić, czy jest zainteresowany tą rolą. Ze stanowiskiem łączeni byli też prowadzący Newcastle United Eddie Howe, oraz były trener Brighton i Chelsea Graham Potter. Football Association stwierdziła jednak ostatecznie, że Tuchel był „preferowanym kandydatem”.

Jak poinformowano, Niemiec podpisał kontrakt 8 października. Jego asystentem zostanie Anglik Anthony Barry, który pracował z Tuchelem w Chelsea i Bayernie.

Na temat nowego selekcjonera wypowiedział się między innymi sam książę Walii William. „Ekscytujące czasy dla Anglii, z pokoleniem utalentowanych graczy i nowym menadżerem przejmującym stery. Thomas, życzę ci wszystkiego najlepszego, wszyscy cię popieramy! W.” – napisał następca brytyjskiego tronu w portalu X (d. Twitter).