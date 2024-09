Anglik Kane rozbił bank! Niebywała intuicja przy typowaniu wyników meczów piłkarskich, zgarnął wielką kasę

Wyjaśniła się przyszłość Jana Bednarka. To już oficjalne, Southampton też potwierdza

Żeby nie było wątpliwości, to pan Kane wytypował dokładne wyniki bramkowe sześciu meczów! Oto rezultaty, które przyniosły mu wielką wygraną: Manchester Utd – Liverpool 0:3, West Ham Utd. - Manchester City 1:3, Newcastle – Tottenham 2:1, Leicester – Aston Villa 1:2, Everton – Bourneomouth 2:3 oraz Nottingham – Wolverhampton 1:1. Znakomite typowanie w zakładach po nazwą „Super 6” przyniosło mu wygraną w wysokości 1 mln funtów.

O sprawie poinformował dziennik „Daily Mail”. Dodatkową nagrodą dla szczęśliwca było zaproszenia do studia do podcastu "Stick to Football". - Świetnie było mieć Toma w studio po tym, jak został pierwszym zdobywcą głównej nagrody w historii stacji - powiedział prowadzący podcast były znakomity piłkarz Liverpoolu. Jamie Carragher. Tom Kane jest kibicem beniaminka Premier League, Southampton. „Święci” w barwach których występuje reprezentant Polski, Jan Bednarek słabo wystartowali w obecnych rozgrywkach, bo po czterech kolejkach zajmują przedostatnie 19. miejsce. Liderem jest Manchester City który zdobył komplet 12 punktów i wyprzedza Arsenal oraz Newcastle - oba zespoły mają po 10 pkt.

