BBC podkreśliła, że mimo iż Lineker pożegna się z flagowym programem piłkarskim stacji, pozostanie jednym z jej ekspertów jeszcze podczas mistrzostw świata w 2026 roku. Będzie również komentatorem BBC z rozgrywek Pucharu Anglii w sezonie 2025/2026. „BBC i Gary Lineker uzgodnili przedłużenie kontraktu do mistrzostw świata 2026” — poinformowała stacja, ale potwierdziła, że jego udział w „Match of the Day” dobiega końca. Lineker powiedział: „Z przyjemnością kontynuuję długą współpracę z BBC Sport i chciałbym podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili”.

Lineker, którego kontrakt dobiegał końca, rozpoczął negocjacje z nowym szefem działu sportu BBC w październiku. BBC News poinformowało, że Lineker był otwarty na pozostanie w „Match of the Day”, ale BBC nie zaproponowało mu nowego kontraktu na ten program, który w ubiegłym sezonie obejrzało łącznie 33 mln widzów.

Lineker zarabiał 1,3 mln funtów rocznie

„Program nieustannie ewoluuje, zmieniając zwyczaje widzów, oferując swoje wyjątkowe i niezrównane analizy i komentarze na wszystkich platformach. Plany na przyszłość Match of the Day zostaną ogłoszone w stosownym czasie” – ogłosiła BBC.

63-letni Gary Lineker, była gwiazda reprezentacji Anglii w piłce nożnej, był gospodarzem Match of the Day od 1999 roku. To oznacza, że kiedy po tym sezonie Premier League pożegna się z programem, będzie miał za sobą aż 26-letnią pracę w charakterze prowadzącego ten show.

Według jednej z krążących wersji, przyczyną rozstania z charyzmatycznym prezenterem mogą być oszczędności. BBC ma mieć trudności finansowe, niedawno cięła etaty, by zaoszczędzić 700 mln funtów rocznie. Natomiast Lineker był najlepiej opłacaną gwiazdą sportową korporacji, z gażą przekraczającą 1,3 mln funtów za sezon.